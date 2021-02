Content auf mehreren Kanälen und ein Webradio: Die ISH digital launcht umfangreiches Rahmenprogramm

Die ISH bringt die SHK-Branche vom 22. bis 26. März 2021 digital zusammen. Das Ziel: Aussteller, Besucher, Experten und Journalisten fünf Tage lang zu vernetzen, zum Wissensaustausch anzuregen, informativen Content anzubieten sowie neue Lösungen und Innovationen vorzustellen. In diesem Zusammenhang greift das ISH-Rahmenprogramm Trends wie Branchenentwicklungen praxisnah auf und bringt Besucher und Aussteller, Experten und Interessierte aktiv zusammen. Sonderschauen, Fachvorträge, Podiumsgespräche, Wettbewerbe und Rundgänge bieten Gelegenheit, sich zu informieren, zu diskutieren und neue Kontakte zu knüpfen. Die ISH digital wird durch Live-Streamings und ein umfangreiches On-Demand Angebot des Rahmenprogramms abgerundet. Der Besucher kann flexibel an Panels, Produkt-Shows, Präsentationen, Sonderschauen und vielem mehr teilnehmen. Bei den Vorträgen und Live-Sessions haben die Teilnehmer zudem die Möglichkeit selbst in Interaktion zu treten und Fragen an die Referenten zu stellen. Parallel wird es drei Kanäle geben, die exklusiv die Aussteller mit ihren Informationen und Produkt-Shows im Fokus haben.

Erstklassig, informativ, am Puls der Zeit: Das Rahmenprogramm der ISH digital

Thematischer Dreh- und Angelpunkt des Rahmenprogramms sind die Top-Themen der ISH-Bereiche Water und Energy. Diese sind Impulsgeber für die unterschiedlichen Formate, an denen Besucher je nach Interesse und Fachrichtung individuell und flexibel teilnehmen können.

Relevante Zukunftsthemen attraktiv aufbereitet: die ISH Energy

So ist beispielsweise der Green Deal eines der wichtigen Zukunftsthemen, das im Bereich Energy diskutiert wird. Dazu werden heiztechnische Lösungen und Systeme vorgestellt, die einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Im Rahmen dessen wird auch das ISH Technologie- und Energie-Forum des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), der Messe Frankfurt und weiterer Partner die aktuellen politischen Rahmenbedingungen im Wärmemarkt an allen fünf Messetagen umfassend beleuchten. Die Besucher des digitalen Forums finden alles Wissenswerte rund um die Wärmewende kompakt und zusammenhängend aufbereitet. Neben Filmbeiträgen und Live-Streams bietet das Technologie- und Energie-Forum umfangreiches Hintergrundmaterial zur Heizungsindustrie und der beteiligten Verbände.

Die immense Bedeutung der Lüftungs- und Klimaanlagen – gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie – wird als weiterer Themenbaustein der ISH Energy im Vordergrund stehen. In unterschiedlichen Formaten wie Vortragsveranstaltungen, Expertenrunden und Podiumsdiskussionen behandelt das Klima Forum topaktuelle Themen aus diesem Bereich. Einen Schwerpunkt stellt die Anwendung der Lüftungstechnik unter besonderer Berücksichtigung der Pandemiebedingungen dar, wobei auch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert werden. Das Klima Forum wird vom Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK) gemeinsam mit der Messe Frankfurt durchgeführt.

Die Themen der intelligenten Gebäudetechnik greift ferner das Gebäude Forum mit Vorträgen, Diskussionsformaten und Live-Schaltungen aus dem Webstudio der Messe Frankfurt auf mit einer Reihe sehr aktueller Themen beispielsweise rund um Förderprogramme und baurechtliche Rahmenbedingungen. Die Veranstaltungsreihe, die vom VDMA Fachverband Automation + Management für Haus + Gebäude gemeinsam mit dem BTGA (Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung) ausgetragen wird, findet an allen Messetagen statt. Die Referenten berichten direkt aus der Praxis und geben den Besuchern die Möglichkeit, so an Informationen aus erster Hand zu kommen.

Vor-der-Wand und hinter-der-Wand: die ISH Water

Der Bereich Water wird sich thematisch auf Trinkwasserhygiene und die sich abzeichnende Hygiene-Welle im Bad fokussieren. Mit schmutz- und bakterienresistenten Oberflächen, berührungsloser Bedienung und hygienischen Komfort-WCs präsentiert die Sanitärwirtschaft smarte Lösungen für wachsende Hygieneanforderungen. Pop up my Bathroom greift die Top-Themen auf und wird in Anlehnung daran drei langfristige Trends für die Badgestaltung exklusiv zur ISH digital 2021 präsentieren. Unter dem Titel Inside | Outside werden in dem Online-Format Pop up my Bathroom Magazin neben den aktuellen Designtrends zentrale Branchenthemen wie Sanierung und Hygiene diskutiert. Vom 22. bis 26. März wird in Form einstündiger Sendungen direkt von der Messe gestreamt mit täglichen Beiträgen zu den aktuellen Branchen- und Badplanungs-Trends. Pop up my Bathroom wird sich mit wechselnden Gästen und Experten – Gastgeber ist die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) – einem täglichen Schwerpunktthema widmen. Der VDMA Fachverband Armaturen greift am 23. März zudem das Thema Digitalisierung in der Trinkwasserinstallation auf.

Jens Wischmann, Geschäftsführer der VDS

Start-ups und Architekten im Blick

Den unternehmerischen Nachwuchs hat zur ISH digital 2021 die VdZ – Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik im Visier. Neben dem Angebot im Rahmen eines vergünstigten Start-up-Packets an der Veranstaltung teilzunehmen und eigene Innovationen einem breiten Publikum vorzustellen, wurde ein spannendes Veranstaltungsprogramm entwickelt, das den Beitrag von Start-ups zur Zukunft der SHK-Brache ins Rampenlicht rückt.

Speziell für Architekten und Planer wird es zur ISH eine digitale Übersetzung der Architektenrundgänge / Guided Tours von world architects geben. Das digitale Paket umfasst Talks mit interessanten Gesprächspartnern und Empfehlungen für Self-Guided-Tours während der Veranstaltung.

Detaillierte und ständig aktualisierte Informationen zu dem Rahmenprogramm der ISH digital gibt es unter www.ish.messefrankfurt.com/events.

Starkes (Hör-)Programm für das Handwerk

Der exklusiv zur ISH digital eingerichtete Handwerker-Kanal ist der zentrale Treffpunkt für das Handwerk zur Messe. Der Kanal wird gemeinsam vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und der Messe Frankfurt an allen fünf Messetagen von 9.00 bis 19.00 Uhr MEZ bespielt. Die Programmstruktur hat feste inhaltliche Rubriken, strukturiert in: Live-Bericht, News, Information, Verkauf und Weiterbildung. Der zentrale Ankerplatz an jedem der fünf Tage ist der digitale Messerundgang – thematisch gegliedert – zu innovativen Produktangeboten, die der ZVSHK in Kooperation mit shk-info.de vorstellt und bewertet. Weitere Informationen rund um das Handwerkerprogramm gibt es unter www.ish.messefrankfurt.com/handwerk.

„Messe für die Ohren“: Auch das ISH Radio richtet sich speziell an das SHK-Handwerk. Mit Musik, hilfreichen Tipps und wichtigen Themen kann die ISH digital so auch von unterwegs verfolgt werden: www.ish.messefrankfurt.com/radio.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ish.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt