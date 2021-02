Individuelle Wohlfühloasen

Vielleicht mit einem guten Buch, der Lieblingsserie oder zusammen mit der ganzen Familie. Für genau diese Momente kreiert ADA schon seit Generationen hochwertige Polstermöbel. In exklusiven Designs, mit feinsten Materialien und vielseitigen Relaxfunktionen verwandeln die Sofalandschaften den Wohnbereich in eine persönliche Wohlfühloase.

Vom einfachen Sitzmöbel zur persönlichen Wohlfühlzone

Das Sofa steht heute im Mittelpunkt des Wohnbereichs. Ob ruhige Stunden allein, kuschelige Zweisamkeit oder als Treffpunkt für die ganze Familie – hier können wir uns fallen lassen, uns entspannen und rundum geborgen fühlen. Daher muss ein Sofa nicht nur individuellen Designansprüchen gerecht werden, sondern zudem mit enormer Flexibilität und smarten Funktionen überzeugen. Hier kommen die Polstermöbelexperten von ADA ins Spiel. Sie verbinden modernste Fertigungstechnologien mit traditioneller Handarbeit und kreieren so echte Multitalente, die zum Wohlfühlen und Entspannen einladen. Dabei gehen exklusives Design und luxuriöser Komfort immer Hand in Hand.

Relaxfuntionen bieten Erholung

Ausgestattet mit raffinierten Relaxfunktionen sind die Sofalandschaften von ADA immer in Topform und bieten Erholung in jeder Lage. So schafft die praktische Sitztiefenverstellung im Handumdrehen viel Platz zum Zurücklehnen und Entspannen. Auf Wunsch senken sich die Sitzelemente auch per innovativer Gleitfunktion in eine komfortable Liegeposition ab. Sofas mit eleganter Chaiselongue sorgen dagegen für ein extravagantes Loungefeeling zum Lesen, Fernsehen und Relaxen. Über einfach bedienbare Bettfunktionen verwandelt sich selbst die kompakteste Polstergarnitur in Sekundenschnelle in eine gemütliche Traumstätte. Somit steht einem erholsamen Mittagsschlaf oder dem spontanen Übernachtungsbesuch nichts mehr im Wege.

ADA AUSTRIA premium Sitzgruppe Dubai

Die Sitzgruppe Amsterdam begeistert mit edlem Design und einer Vielzahl an smarten Features. Mit den individuell verstellbaren Rückenlehnen und Nackenstützen findet jeder seine optimale Liegeposition. Die Herz-Waage-Funktion, die eine optimale Durchblutung des Körpers fördert, sorgt für exklusiven Komfort mit Wellnessfaktor. Ein weiterer Pluspunkt ist der integrierte Tisch, der als praktische Ablage für mobile Endgeräte, Bücher, Snacks oder ein Glas Wein dient. Entspannung auf höchstem Niveau garantiert auch die Polstergarnitur Dubai. Der hochwertige Kaltschaum im Aufbau sorgt für eine bequeme Polsterung und gemütliche Stunden. Mit seinen feinen Bezügen und filigranen Füßen avanciert Dubai zum Inbegriff des modernen Wohnens. Die großzügige Relaxliege Verona ist ein wahrer Verwandlungskünstler. Ihre freistehenden Rückenkissen lassen sich ganz nach den persönlichen Vorlieben verschieben. Auch das stützende Nackenkissen sowie die Armlehne sind individuell positionierbar und auf Knopfdruck ändert sogar die gesamte Relaxliege ihre Stellung. Die Liegefläche ist so großzügig gestaltet, dass auch Übernachtungsgäste hier problemlos einen Schlafplatz haben.

ADA AUSTRIA premium Sitzgruppe Amsterdam

ADA AUSTRIA premium Sitzgruppe Verona

Durch höchste Qualitätsansprüche und innovative Ideen gestaltet ADA Polstergarnituren, die mit enormer Gestaltungsfreiheit und maßgeschneidertem Komfort glänzen. Jedes Sofa ist ein exklusives Meisterstück, mit dem das Wohnzimmer zur persönlichen Wohlfühloase wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA