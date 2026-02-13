Das neue Beltz Verlagsgebäude setzt auf zukunftsweisende Architektur mit Interface Teppichfliesen und nora Kautschukböden

Mit dem neuen Verlagsgebäude in Weinheim wurde ein Ort geschaffen, der diese Werte räumlich erlebbar macht – modern, nachhaltig und konsequent auf die Zukunft ausgerichtet. Die Büros bieten vielfältige Möglichkeiten für Zusammenarbeit, Inspiration und kreativen Austausch – und schaffen damit Räume, in denen Ideen wachsen können. Ästhetische und funktionale Akzente setzen Interface Teppichfliesen und nora Kautschukböden, die auf rund 3.000 Quadratmetern verlegt wurden.

Architektur, die Tradition und Zukunft verbindet

Die architektonische Gestaltung des Neubaus verbindet klare Linien mit warmen Materialien und einer strukturierenden Formensprache. Ziel war es, ein offenes, lichtdurchflutetes Arbeitsumfeld zu schaffen, das Zusammenarbeit fördert und gleichzeitig Rückzugsorte bietet. Die Bodenbeläge von Interface spielen eine Schlüsselrolle im neuen Raumkonzept, auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich Maßnahmen, um den CO₂-Fußabdruck seiner Produkte weiter zu reduzieren. „Dies ist ein Anspruch, der perfekt zu den Zielen des Verlagshauses passt“, erläutert Innenarchitekt Marcus Götz vom verantwortlichen Büroausstattungsanbieter Kahl GmbH in Mannheim. Für das Projekt stand zudem ein eigens eingesetzter Nachhaltigkeitsberater bereit, der die Auswahl fachkundig begleitete. „So haben wir uns am Ende ganz bewusst für die Interface Böden entschieden. Das i-Tüpfelchen war für uns, dass die Kautschukbeläge in Weinheim hergestellt werden“, ergänzt Götz.

Innenräume mit Identität: Das neue Arbeitsumfeld

Die Arbeitsplätze sollten zu echten Lieblingsplätzen werden – zu Orten, die die Kultur des Beltz-Verlags widerspiegeln und gleichzeitig individuelle Bedürfnisse berücksichtigen. Damit dies gelingt, wurden die Mitarbeitenden von Beginn an aktiv in die Planung eingebunden. In Workshops und Arbeitsgruppen konnten sie ihre Perspektiven, Wünsche und Ideen einbringen. Eine zentrale Rolle im neuen Raumkonzept spielt der Boden. Er strukturiert die Arbeitsbereiche, unterstützt akustische Anforderungen und prägt maßgeblich die Atmosphäre. In den kommunikativen und kreativen Bereichen kamen verschiedene Teppichfliesendesigns zum Einsatz, während in den Aufenthalts- und Gemeinschaftsbereichen sowie der Verbindungsbrücke die leicht marmorierten norament 926 castello Kautschukfliesen in einem eleganten Grau verlegt wurden.

„Wir haben sehr viele verschiedene Zonen eingerichtet und die breite Auswahl an Bodendesigns und -farben kam uns dabei optimal entgegen“, erläutert Götz. Die Farbkonzeption folgt einem klaren Prinzip: Grau fungiert als übergeordnete Grundfarbe. Während die Teppichfliesen Ice Breaker in der Farbe Drylands als anregender Akzent im Creative Lab eingesetzt wurden, kennzeichnet der Grünton Oasis die Meetingräume. Die ruhigeren Bereiche greifen erneut auf natürliche Grau- und Beigetöne der Kollektionen World Woven und Touch & Tones II zurück. Ein weiterer ausschlaggebender Punkt war die Modularität: „Wir haben in den Bürobereichen auf Doppelböden verlegt, und die aufnehmbaren Teppichfliesen ermöglichen uns jederzeit den Zugriff auf die Installationen darunter“, so Götz abschließend.

Das neue Verlagsgebäude zeigt, wie Architektur und Innenraumgestaltung gemeinsam eine starke Identität schaffen können.

Quelle: Interface © Elmar Witt