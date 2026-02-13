Energiesparmesse 2026 – Die Messe für dein Handwerk

Österreichs Fachmesse bietet ein kompaktes Update zu Technologien, Trends und Herstellern – von der Gebäudehülle bis zur Haustechnik. NEU: Mit den E-Car-Days in Halle 21 werden Mobilität, Energie und Gebäude intelligent vernetzt an einem Ort.

Die Energiesparmesse Österreichs richtet sich an Installateure, Elektriker, Energieberater, Kommunen, Planer, Architekturbüros, Bauträger und alle, die in der Energiebranche aktiv gestalten wollen. 410 Aussteller präsentieren sich in drei Hallen auf 37.000 m². Diese Plattform wird seit 40 Jahren von Unternehmen und Experten aus den Bereichen Photovoltaik, Energietechnik, Energiemanagement, Energiespeicherung, Wechselrichter, Solartechnik, Smart Home, Elektrofahrzeuge, E-Tankstellen, Wärmepumpen, Installationstechnik, Haustechnik, Heizkörper, Duschen/Duschabtrennungen, Badausstattung, Wasserreinigung, Vollwärmeschutz und Holzbau als Präsentationsplattform genutzt.

Im Mittelpunkt des Bau-Bereichs stehen 2026 Themen wie Smart Building, Smart Living, nachhaltiges Sanieren und modernes Interieur. Besucher finden alles rund zu Gebäudedämmung, Fenster, Dachsysteme, Fertighäuser, Innenausstattung, Böden, Möbeln, Küchen und vieles mehr.

Das gesamte Ausstellerverzeichnis sowie digitale Messestände, die bereits jetzt sowie über die Messe hinaus besucht werden können, sind online unter https://digitalplus.energiesparmesse.at/aussteller zu finden.

Damit Sie schnell einen Überblick über die für Sie relevanten Themen erhalten, haben wir die wichtigsten Highlights zusammengefasst:

Für die SHK-Branche

SHK-Fachtage vom 25. bis 27. Februar mit über 410 Ausstellern, darunter 60 Erstaussteller.

NEU: Kompetenzzentrum Wärmepumpe (Halle 20) mit namhaften Herstellern, praxisnahen Vorträgen und Beratung.

NEU: VIZ-Gemeinschaftsstand (Halle 21 C)

Gemeinschaftsstand der Vereinigung Österreichischer Installateure, OaseBad und Zukunftsforum SHL mit Networking und Fachprogramm sowie dem

„Netzwerkabend der Installation“ am 25. Februar ab 17 Uhr (Halle 21 / C100)

Premiere der E-Car Days (Halle 21 D) als Ergänzung zu Photovoltaik, Energiemanagement und Smart Home.

Innovationsplattform mit EnergieGenie 2026 und zahlreichen Neuheiten aus den Bereichen Heizung, Wärmepumpen, PV, Speicher und mehr

Österreichs größte PV-Ausstellung auf einer Messe

Für die Bau-Branche:

Neuer Standort: Bau-Bereich in der neu errichteten Messehalle 22

Bau-Fachtag am 26. Februar mit Fokus auf nachhaltiges Bauen, Smart Building, Sanieren und modernes Interieur

Bühnenprogramm der BAUAkademie BWZ OÖ und ZAB Zukunftsagentur Bau auf der Bauarena-Bühne in Halle 22

Podiumsdiskussion „Wohnraum.Energie.Mensch. – Wege in eine nachhaltige und leistbare Baukultur“ zur nachhaltigen Baukultur mit prominenten Gästen

Sonderschau Fertighäuser in Kooperation mit dem Österreichischen Fertighausverband und Musterhauspark

Baukulturstammtisch #63 des afo architekturforum oberösterreich am Samstag, 28. Februar um 15 Uhr zum Thema: „Goldene Energie“

Energiesparmesse 2026 mit E-Car-Days

📅 27. Februar – 1. März 2026

⏰ täglich 9–17 Uhr

📍 Messe Wels

ℹ️ www.energiesparmesse.at

Quelle: Messe Wels