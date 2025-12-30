KOK Austria & Keramiko 2026 – Weil gutes Handwerk zählt.

Die KOK Austria & Keramiko ist der zentrale Branchentreffpunkt für Fliesenleger, Hafner und Fachbetriebe in Österreich. Im Fokus stehen praxisorientierte Lösungen, neue Impulse für den Arbeitsalltag sowie der direkte Dialog zwischen Herstellern und Anwendern.

MAPEI präsentiert Systeme und Produkte, die den Baustellenalltag spürbar erleichtern – von der sicheren Verarbeitung bis hin zu dauerhaft funktionierenden Ergebnissen. Unser Anspruch ist es, Lösungen zu entwickeln, die im Handwerk überzeugen und zuverlässig unterstützen.

Das Team von MAPEI freut sich auf Ihren Besuch und den persönlichen Austausch auf der KOK Austria & Keramiko 2026

Wann: 14. bis 16. Jänner 2026

Stand: Halle 20, Stand B30

Ort: Messe Wels

Jetzt Ticket sichern

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI