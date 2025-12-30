Jahreswechsel in Wien: 66 Prozent feiern, 80 Euro Ausgaben pro Person

Laut einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer feiert auch heuer die Mehrheit der Wiener Bevölkerung (66 Prozent) den Jahreswechsel und sorgt zugleich für spürbare Impulse im Handel. Pro Person werden durchschnittlich 80 Euro ausgegeben.

Der Wiener Handel blickt optimistisch auf die Tage zwischen Weihnachten und Silvester, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien: „Die Tage zwischen dem Stefanitag und Silvester sorgen für einen spürbaren Schub im Wiener Handel. Neben den Ausgaben für die Silvesterfeierlichkeiten erwarten die Händler Umsätze, die durch das Einlösen von Gutscheinen und Geldgeschenken sowie beim Umtausch von Geschenken entstehen. Rund 10 bis 15 Prozent des Weihnachtsgeschäfts werden damit erst in den letzten Tagen im alten Jahr umgesetzt.“

Was zu Silvester gekauft wird

Laut der aktuellen Umfrage nutzen 46 Prozent der Wienerinnen und Wiener die Tage zwischen dem Stefanitag und Silvester für gezielte Silvester-Einkäufe. Auf den Einkauflisten finden sich:

• Lebensmittel & Getränke (Wein, Bier, Säfte etc.): 57 Prozent

• Glücksbringer: 53 Prozent

• Knabbereien: 52 Prozent

• Geschenke für die Liebsten: 21 Prozent

• Feuerwerkskörper: 19 Prozent

• Neues Outfit: 15 Prozent

Kulinarik als fixer Bestandteil des Jahreswechsels

„Silvester ist vor allem ein kulinarisches Fest. Der Lebensmittelhandel verzeichnet rund um die Feiertage die höchsten Umsatzspitzen des Jahres“, so Gumprecht. Sekt, Champagner, Glücksbringer, Dekoration und Feinkost sind die klaren Umsatztreiber. Auch die rund 90 Wiener Vinotheken verzeichnen in dieser Phase einen wesentlichen Teil ihres Jahresgeschäfts.

Knapp ein Drittel der Wienerinnen und Wiener (27 Prozent) isst zu Silvester traditionell ein bestimmtes Gericht. Besonders häufig genannt werden Brötchen, Käse-, Schoko- oder Fleischfondue, Gulasch, kalte Platten, Lachsvariationen oder Raclette.

Mehrheit feiert zu Hause mit Familie und Freunden

Befragt danach, wie die Feierlichkeiten gestaltet werden, gibt die Mehrheit (51 Prozent) an, bei sich zu Hause im engeren Familien- oder Freundeskreis zu feiern. Jeder Vierte ist selbst zu Gast bei einer Feier von Freunden, Kollegen oder der Familie. 18 Prozent nutzen den Anlass, um außerhalb Wiens zu feiern und der Stadt zu entfliehen.

Der Kultfilm „Dinner for One“ ist bei 14 Prozent Teil des Abends, 12 Prozent feiern in einem Lokal, einem Restaurant oder einer Bar. Etwa jeder zehnte Wiener plant den Wiener Silvesterpfad zu besuchen (der auch eine ganz wichtige touristische Bedeutung innehat). Sieben Prozent haben vor auf einen Ball, auf ein Konzert, ins Theater, in die Oper oder ins Kabarett zu gehen an Silvester.

Beliebteste Silvesteraktivit äten

Zu den beliebtesten Silvesteraktivitäten zählen das Anstoßen auf das neue Jahr (70 Prozent) und das Betrachten von Feuerwerken (59 Prozent). Fast jede zweite befragte Person (47 Prozent) verschenkt Glücksbringer oder andere Präsente. Traditionelle Rituale wie der Donauwalzer um Mitternacht (23 Prozent) und Wachsgießen (19 Prozent) runden den Jahreswechsel ab.

Neujahrsvorsätze: Gesundheit und Familie im Fokus

Etwa vier von zehn Wienern (38 Prozent) haben für das Jahr 2026 Neujahrsvorsätze gefasst. Für die Mehrheit (54 Prozent) steht dabei die Gesundheit an erster Stelle, da sie sich mehr bewegen oder anderweitig gesünder leben wollen. 37 Prozent planen, mehr Zeit für sich zu nehmen, 35 Prozent möchten mehr Zeit mit ihren Liebsten verbringen. 21 Prozent wollen sich beruflich verändern, während 20 Prozent mit dem Rauchen aufhören und/oder weniger Alkohol trinken wollen. Ein Viertel möchte weniger Zeit in sozialen Medien verbringen. 18 Prozent wollen ihr Engagement für die Umwelt erhöhen.

Öffnungszeiten rund um den Jahreswechsel

Für den letzten Tag des Jahres gelten geänderte Öffnungszeiten: Der Handel darf allgemein bis 17 Uhr, der Lebensmittelhandel bis 18 Uhr geöffnet haben. Süßwarengeschäfte, Blumenhandlungen und der Silvesterwaren-Handel dürfen bis 20 Uhr geöffnet halten. Einzelne Händler können sich aber natürlich dafür entscheiden, entsprechend früher ihre Filialen zu schließen. Am Neujahrstag (1. Jänner 2026) gelten die Sonderöffnungszeiten für Verkaufsstellen an Bahnhöfen und Tankstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter news.wko.at/wien

Quelle: Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien (2025)