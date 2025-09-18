Das neue Möbelhaus Homeland hat ab Freitag geöffnet

Außenansicht von HOMELAND

Mit Homeland zieht am 19. September frischer Wind in die Wiener Möbelwelt ein. Im ehemaligen Leiner-Gebäude in der Hermann-Gebauer-Straße 4 in Wien Donaustadt ist ein Ort entstanden, an dem internationale Designklassiker auf heimische Handwerkskunst, Café-Atmosphäre auf Shopping-Erlebnis und persönliche Beratung auf digitale Services treffen.

Treffpunkt für Designliebhaber:innen und Interior-Neulinge

General Managerin Fatima Gustafsson, die auf 26 Jahre Erfahrung in der internationalen Möbelbranche zurückblickt, war maßgeblich an der Entwicklung des Store-Konzeptes beteiligt. Die gebürtige Schwedin hat Homeland von Anfang an als Ort gedacht, an dem Inspiration, Qualität und Gastfreundlichkeit zusammenkommen.

„Stilvolles Wohnen soll Freude machen und einladen. Wir wollen Menschen inspirieren, ihr Zuhause zu gestalten – und ihnen dabei das Gefühl geben, dass sie bei uns willkommen sind“, erklärt Gustafsson.

Homeland versteht sich nicht nur als Möbelhaus, sondern als Destination für alle, die Qualität, Design und Nachhaltigkeit schätzen. Das Konzept setzt auf einen ganzheitlichen Ansatz: kuratierte Produktauswahl, persönliche Beratung auf Augenhöhe, digitale Services und ein stilvolles Café Vienna & Bistro, das den Einkauf zum Erlebnis macht und zum Verweilen einlädt.

vlnr Fatima Gustafsson, Turgut Mermertas, Caroline Iselor

Kuratierte Markenvielfalt, die inspiriert

Jede der 80 Marken wurde bewusst ausgewählt, um Qualität, Designanspruch und Nachhaltigkeit zu verbinden. Die meisten Produkte entstehen in europäischer Fertigung, sind modular konfigurierbar oder aus langlebigen Materialien wie Massivholz, Glas und recyceltem Metall gefertigt.

Besonders im Fokus stehen zeitloses Design und innovative Konzepte. Italienische Designklassiker von Saba Italia, Sangiacomo und Artemide treffen auf österreichische Bettwäsche von Seibersdorf und nordisches Lebensgefühl von Affari of Sweden, Ib Laursen und DAN-FORM Denmark. Das Ergebnis ist ein Mix aus internationalen Stilrichtungen, der Raum für individuelle Kombinationen lässt.

Anrei, eine Manufaktur für Massivholzmöbel aus dem Mühlviertel zählt auch zu den zentralen Partnern von HOMELAND:

Klara und Kurt Reisinger

„Anrei steht seit über 130 Jahren für Möbel, die Generationen überdauern – in ihrer Qualität, ihrem Design und in unserer Verantwortung gegenüber Mensch und Natur. Mit Homeland haben wir einen Partner gefunden, der diese Werte teilt. Für mich persönlich ist diese Partnerschaft ein Herzensprojekt: Wir bringen unser Handwerk aus dem Mühlviertel in die Hauptstadt und machen sichtbar, dass unsere Möbel sowohl in ihrer Verarbeitung als auch in ihrer Gestaltung den höchsten Ansprüchen gerecht werden“, sagt Klara Reisinger, Vertriebsleitung bei Anrei.

Manufaktur Anrei als Partner von HOMELAND

Marken wie Musterring aus Deutschland oder Molteni Home aus Italien sind nun durch Homeland exklusiv in Österreich vertreten.

Abgerundet wird die Markenauswahl durch die Homeland-Eigenmarke. Das Sortiment aus hochwertiger Baumwollbettwäsche und Handtüchern sowie in einer italienischen Manufaktur in Handarbeit hergestellte Duftkerzen soll in Zukunft laufend um weitere Wohnaccessoires erweitert werden.

Standorttreue und Zukunftsvision

Homeland denkt Wohnen verantwortungsvoll: langlebige Produkte, ressourcenschonende Verpackungen, Kooperationen mit Produzenten, die faire Arbeits- und Umweltstandards erfüllen. Teil des Gesamtkonzeptes ist allerdings auch ein klares Bekenntnis zum Standort: Das erst 2022 sanierte Gebäude wurde bewusst nicht neu gestrichen – so konnten Tonnen an Farbe eingespart werden. Zudem sind 20 Prozent der Mitarbeiter:innen ehemalige Leiner-Mitarbeiter:innen und finden bei Homeland wieder eine berufliche Heimat.

„Wir bringen Innovation, neue Designs und gleichzeitig das Gefühl von Zuhause in die Österreichische Möbellandschaft. Mit Homeland setzen wir nicht nur auf nachhaltige Produkte, sondern auch auf nachhaltige Beziehungen – zu unseren Mitarbeiter:innen, unseren Partner:innen und unseren Kund:innen“, sagt Turgut Mermertas, Geschäftsführer von Homeland.

Interior leicht gemacht

Homeland versteht sich als Sparring-Partner für alle Interior-Fragen und begleitet Kund:innen weit über den Kauf hinaus. Direkt im Store bieten Expert:innen individuelle Raumplanung und Beratung an – von der ersten Idee bis zur maßgeschneiderten Lösung für Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer. In Workshops, Design-Talks und Styling-Sessions erhalten Besucher:innen zusätzlich Inspiration und konkrete Tipps für die Gestaltung ihrer eigenen vier Wände.

Ab Herbst 2025 startet der Kundenclub „Homeland Sélection“, der exklusive Vorteile wie einen Willkommenskaffee, kostenlose Lieferung, Previews neuer Kollektionen und persönliche Styling-Tipps bietet.

„Unser Ziel ist es, Kund:innen an jedem Touchpoint zu inspirieren – im Store, online und in der Community. Homeland soll ein Ort sein, an dem man nicht nur einkauft, sondern Ideen mitnimmt und Lust bekommt, sie zuhause umzusetzen“, sagt Caroline Iselor, Marketing Managerin bei Homeland.

Zukunftsgerichtet investiert Homeland außerdem in den Aufbau einer Omnichannel-Plattform, die ab 2026 ein nahtloses Einkaufserlebnis ermöglicht – mit Online-Planungstools, virtuellen Rundgängen und digitaler Terminbuchung für Beratungsgespräche.

Kinderzimmer bei HOMELAND

Zur Website: https://www.home-land.at/

Quelle: Homeland/Fotos: © Wolfgang Meier