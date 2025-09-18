Familie Putz – das neue Roadmovie: „Zuhaus‘ in ganz Österreich“

Die Story in Kurzform: Der größte heimische Möbelhändler feiert 80 Jahre. Familie Putz will ganz Österreich von den großen Jubiläumsangeboten überzeugen und beschließt: „Wir bringen das Jubiläum zu den Menschen.“ Oma Putz weiß auch schon wie: mit ihrem kleinen, roten Puch 500. So fährt Familie Putz in rot-weiß-roten Outfits durch Österreich und besucht das Schloss Schönbrunn, die Salzburger Altstadt, die Wachau, den Minimundus, Berge, Wälder und weitere malerische Plätze. Im Stile einer Netflix-Serie erleben Linda, Max, Putzi, Ixi und Oma kurze Episoden rund um Möbel und Lebensgefühl. Familie Putz verwandelt einen Weinberg in eine Wohnlandschaft oder wagt Wortspiele am Wörthersee. Leider hat der rote Flitzer nur vier enge Sitzplätze, so bleibt als running gag an jedem Ort ein Familienmitglied zurück und wundert sich: „Wo sind die denn jetzt schon wieder hin?“ „Nach dem großen Erfolg unseres Films ‚Familie Putz goes Hollywood‘ war klar, dass die Menschen schon auf die nächste Reise der Familie Putz neugierig sind“, erläutert Thomas Saliger, XXXLutz Marketingleiter und selbst Teil der Crew. „Die Idee des neuen Films war, dass die Familie Putz zwar beim XXXLutz wohnt, aber in ganz Österreich zuhause ist. Das neue Roadmovie führt sie zu magischen Orten des Landes und zu tiefen Geheimnissen der österreichischen Seele.“ Mehr als ein Dutzend Episoden aus dem Film werden bis Jänner 2026 als Spots in TV und Online präsentiert.

Hinter dem Film steht ein bewährtes Team. Kreiert von Demner, Merlicek & Bergmann / DMB, erfolgte die Umsetzung gemeinsam mit XXXLutz und mit der Filmproduktion „Das Rund“ in nur fünf Drehtagen. Für Drehbuch und Regie zeichnet wieder Christopher Schier verantwortlich. Weitere Partner waren Pigeon Disco (Styling), Soundfeiler (Musik), Tonstudio Holly uvm. „Das ganze Produktionsteam, die Familie Putz, die Agentur DMB und natürlich das XXXLutz Werbeteam – wir alle freuen uns, mit dem Film neuerlich Werbegeschichte in Österreich zu schreiben.

„Seit Samstag, 13. September, steht der Film auf xxxlutz.at und auf YouTube zum Ansehen bereit. Wir wünschen allen viel Spaß und hoffen, vielen Menschen in ganz Österreich ein XXXLächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Thomas Saliger.

Den Film finden Sie unter https://www.xxxlutz.at/c/familie-putz-oesterreich und https://www.youtube.com/watch?v=mvfQ46PlcN0

Quelle: XXXLutz