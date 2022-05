DER KREIS expandiert weiter in Europa: Nun heißt es „bienvenido a España“

Zuletzt hatte die Verbundgruppe – mitten in der Corona-Pandemie – Anfang 2021 ihre internationale Präsenz weiter ausgedehnt und stellt seitdem unter der Leitung von Vertriebsprofi Natale Ancona auch Küchenstudios in Italien sowie den italienisch sprechenden Mitgliedern im Tessin ihre Unterstützungsleistungen zur Verfügung. Nun ist pünktlich zum Frühlingsanfang auch der Plan für eine eigenständige, spanische Ländergesellschaft erfolgreich umgesetzt worden. Sitz von DER KREIS Iberia ist in Madrid.

Die Geschäftsführung liegt in den bewährten Händen von DER KREIS Frankreich Geschäftsführer Pascal Larger, die Aktivitäten vor Ort werden von Nacho De Lucas als Vertriebsleiter gesteuert. De Lucas ist bereits seit Jahresanfang als Berater an Bord für das neue Länderprojekt und soll den Aufbau der Gesellschaft in Spanien nun tatkräftig voranbringen.

„Bei DER KREIS Systemverbund sind wir der festen Überzeugung, dass der spanische Markt über ein starkes Wachstumspotenzial verfügt. Dieser wird nun kontinuierlich aufgebaut, so Ernst-Martin Schaible, Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von DER KREIS. Spanien ist damit für DER KREIS mittlerweile das achte Land mit einer eigenen Ländergesellschaft nach zuletzt Italien, Großbritannien (2013), Belgien/Luxemburg (1998), Frankreich (1993), Niederlande (1989), Schweiz (1985) und zuerst Österreich (1984).

Pascal Larger (links) und Nacho de Lucas freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit in Spanien.

