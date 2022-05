Die Orgatec wirft ihre Schatten voraus

Die vor wenigen Tagen zu Ende gegangene ORGATEC TOKYO hat gezeigt, dass die Köln Messe damit richtig liegen. Zur Premiere der Veranstaltung kamen rund 22.000 Besucherinnen und Besucher. Dieser Erfolg unterstreicht den Bedarf an einer Veranstaltung, die sich dem Design, der Ausstattung und Technologie für moderne Arbeitswelten widmet.

Deshalb blickt die Köln Messe auch optimistisch auf die ORGATEC im Oktober und freut sich, mit Blick auf die aktuell belegte Fläche, dass die Veranstaltung – in Bezug auf die Anmeldungen aus dem Ausland – bereits annähernd wieder auf dem hervorragenden Niveau von 2018 liegen. Insgesamt werden im kommenden Oktober rund 600 Aussteller aus etwa35 Ländern erwartet. Vor Ort in Köln präsentiert sich die ORGATEC in diesem Jahr in den Hallen 6 bis 9 sowie in der 10.1 und 10.2.

Was nun die Themen betrifft, die auf der ORGATEC 2022 im Zentrum des Interesses stehen werden, wird diese in Zusammenarbeit mit Beteiligten aus Wissenschaft, Forschung und Praxis aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet werden. Schwerpunkte der kommenden ORGATEC werden sicherlich die neuesten Entwicklungen in Bezug auf hybrides und flexibles Arbeiten sein sowie die damit einhergehenden smarten Technologien. Als erste Schlagworte seien hier die fortschreitende Digitalisierung und neue Technologien für effiziente und nachhaltige Gebäudeplanung genannt. Natürlich werden neue Lösungen für die Ausstattung flexibler Arbeitsumgebungen nach und mit der Pandemie ebenso dazu gehören, wie die Transformation des Büros hin zu „Kollaborativen Zonen“. Auch die immer größer werdende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen im Allgemeinen und technischen Lösungen und Materialien, die zum Klimaschutz beitragen im Besonderen, werden zentrale Themen sein.

Letzterem widmet die ORGATEC mit „Materials for future“ eine eigene Eventfläche. Die Ausstellung zeigt nachhaltige Materialinnovationen für den biologischen Kreislaufund macht eindrucksvoll deutlich, welche nachhaltigen Lösungen für den Innenausbau, Design und Gestaltung aktuell in der Entwicklung sind oder kurz vor der Markteinführung stehen.

Die Events auf der ORGATEC

Womit wir auch schon bei den Events wären, die die ORGATEC in diesem Jahr zu bieten hat. Und das sind einige: Neben den „Materials for future“ wären hier insbesondere die IBA Conferences, der Investors day oder die PropTech Arena zu nennen, die die neuesten Technologielösungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung des Gebäudemanagements zeigen wird. Ganz besonders lohnenswert werden aber sicherlich auch das Fraunhofer Symposium „Menschen in Räumen“ und die Eventfläche „Inspired Office“ sein. Mit dem Symposium „Menschen in Räumen“ bringt das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP seit Jahren Menschen aus Forschung und Praxis zusammen, um über die Wechselwirkung von Menschen und Räumen zu informieren und zu diskutieren. In diesem Jahr findet die Veranstaltung mit einer besonderen Ausgabe auf der ORGATEC statt.

In einer hybriden Arbeitswelt kommen der Gestaltung und Wirkung von Arbeitsumgebungen eine besondere Bedeutung zu. Die Anforderungen der Beschäftigten müssen dabei mit den Möglichkeiten und Anforderungen der Arbeitgeber ebenso in Einklang gebracht werden wie mit arbeitsschutzrechtlichen und neu entstehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Gleichzeitig sollen moderne Arbeitsorte auch wachsenden ökologischen Ansprüchen gerecht werden – Büros und Gebäude sollten in nachhaltiger Weise gebaut sein und alle Arbeitsorte möglichst ressourcenschonend betrieben werden. Diesen Herausforderungen der Gestaltung der neuen Arbeitswelt widmet sich das MiR-Symposium 2022 mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, inspirierenden Keynotes und Best Practice Beispielen.

Mit Inspired Collaboration habt die ORGATEC 2018 erlebbar gemacht, wie Technik die Zusammenarbeit zwischen Menschen inspirieren kann. Mit Inspired Office zeigt die Köln Messe diesem Jahr, wie durch den sinnvollen Einsatz von Technik im Verbund mit der Organisation und Bürogestaltung inspirierende Arbeitswelten gestaltet werden können. Dabei beschränkt sich diese Welt nicht auf einen konkreten Ort, sondern verknüpft Homeoffice, das Arbeiten unterwegs und das Büro zu einem hybriden „Ökosystem“. Das Besondere an dieser Eventfläche: Die Köln Messe hat hier den Schritt von der Produktpräsentation verschiedenster Technologieführer wie Cisco oder der Telekom hin zur Präsentation eines integrierten Gesamtsystems. So macht die Köln Messe die Hybrid Work „spielerisch“ erlebbar und die einzelnen Anwendungen und Produkte werden sinnvoll in eine Erlebniswelt für die Fachbesucher der ORGATEC eingebunden. Es werden keine abstrakten „Zukunftsvisionen“ präsentiert, die hübsch anzusehen, aber auf absehbare Zeit nicht umsetzbar sind. Nein, Inspired Office zeigt ganz konkret Arbeitsumgebungen, in denen Technik und Ausstattung tatsächlich schon heute sinnvoll, effizient und kreativ verknüpft sind.

Sie sehen: Die ORGATEC wird auch in diesem Jahr relevante Themen emotional aufbereiten und der Branche neue Impulse liefern. Denn das ist es, was diese internationale Leitmesse Sie führt als themenorientierten Business-Event Entscheider aller Bereiche zusammen und lädt dazu ein, die Entwicklung moderner Arbeitswelten zu erleben und voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec.de

Quelle: Köln Messe