ORGATEC + BMWK: perfekte Formel für junge Unternehmen

Für Jungunternehmerinnen und -unternehmer ist die ORGATEC ein idealer Startpunkt: Die Messe legt einen starken Fokus auf Innovationen für die Arbeitswelten der Zukunft – dementsprechend interessiert an neuen Ideen und Produkten ist auch das Publikum auf der Leitmesse. So können die jungen Unternehmen ihre Innovationen, Konzepte und Ideen wichtigen internationalen Entscheidungstragenden präsentieren, sich einem globalen Publikum vorstellen und weltweite Kontakte knüpfen. Wichtige Standpfeiler für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung – und den Ausbau der eigenen Exportaktivitäten.

Innovationsstandort Deutschland stärken

Das sieht auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) so. Und unterstützt deshalb die Teilnahme junger innovativer Unternehmen an der Messe: Bis zu 60 Prozent der Standkosten können über ein Förderprogramm übernommen werden, die förderfähige Obergrenze liegt bei 7.500 Euro. Ziel des BMWK: die Stärkung des Innovationsstandorts Deutschland und die Förderung des Exports von neuen Produkten und Verfahren.

Weltweit führende Messe für moderne Arbeitswelten

In das Portfolio förderfähiger Messen werden vom BMWK vor allem internationale Leitmessen aufgenommen. So wie die ORGATEC: Die Messe ist weltweit führend für die Planung und Ausstattung moderner Arbeitswelten und professionell genutzter Räume. Als internationaler Branchentreffpunkt zieht sie Fachbesuchende aus der ganzen Welt an, darunter Entscheidungstragende aus Unternehmen, Architektinnen und Architekten, Designerinnen und Designer und Fachleute aus der Immobilienbranche. 2022 machten rund 45.000 Fachbesuchende aus 130 Ländern der Welt die ORGATEC zur internationalsten Branchenmesse.



In der Branche gilt die ORGATEC als Trendsetterin für wichtige Entwicklungen und Neuheiten. Eine Teilnahme ermöglicht den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern neben dem Knüpfen wertvoller Kontakte somit eine perfekte Möglichkeit, ihre Markenbekanntheit zu steigern und einen einzigartigen Einblick in weltweite Markttrends und Bedürfnisse zu erhalten.

Förderkriterien des BMWK

Für eine Förderung müssen die Unternehmen bestimmte Kriterien erfüllen. Unter anderem muss der Sitz der Gesellschaft und der Geschäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland liegen. Der maximale Jahresumsatz oder die Jahresbilanzsumme darf höchstens 10 Millionen Euro betragen und das Unternehmen muss vor weniger als 10 Jahren gegründet worden sein. Außerdem dürfen weniger als 50 Mitarbeitende im Unternehmen beschäftigt werden. Die Förderung gilt für die Teilnahme an einem Gemeinschaftsstand, bei dem sich mehrere Start-ups einen Messestand teilen.

Für interessierte Unternehmen hat die ORGATEC eine eigene Seite eingerichtet. Unter https://www.orgatec.de/fuer-aussteller/aussteller-werden/young-innovators/ finden sich zahlreiche weitere Informationen und der Antrag auf Förderung. Anmeldungen zur Messe sind noch möglich – das Team der ORGATEC freut sich auf zahlreiche weitere junge Unternehmen und eine gelungene Messe im Oktober.



Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The leading international trade fair in Asia for the modern workspaces, Tokio 29.05. – 31.05.2024

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 16.06. – 18.06.2024

ORGATEC – Arbeit neu denken, Köln 22.10. – 25.10.2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec.de

Quelle: Köln Messe