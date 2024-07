DER KREIS fördert Schulbau in Entwicklungsländern

Dies geschieht zusammen mit weiteren Sponsoren wie BBS, Goodyear, Falken, H&R und Softwarespezialist SHD durch Fördermittel für ein Rennfahrzeug beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. 2024 war dies als Premiere ein Beetle RSR von White Angel, welcher dort Spendengelder einfuhr. Die nächste Schule im Wert von 50.000 Euro ist damit gesichert. DER KREIS engagiert sich, übernimmt so soziale Verantwortung und trägt seinen Beitrag für Bildung in Entwicklungsländern bei.

Da das kuechenspezialisten.de-Logo prominent auf Motorhaube und Heck des Rennwagens angebracht ist, erfolgt gleichzeitig auch Werbung für DER KREIS Küchenspezialisten – und die Menschen werden auf das Thema „Küche“ aufmerksam gemacht.

Das diesjährige 52. ADAC RAVENOL 24h-Rennen wurde vom 30.05. bis 02.06.2024 ausgetragen. Das ehrenamtliche Team White Angel for FLY&HELP unter der Führung von Bernd Albrecht startete erstmals mit dem selbst aufgebauten Beetle RSR #13 und konnte den zweiten Platz in der Klasse SP3T erfolgreich belegen. Neben dem Teamchef stiegen auch die Rennfahrer Sebastian Asch, Carsten Knechtges und Julian Reeh in den Prototypen, der sich rasch zum Publikumsliebling entwickelte.

Das Team konnte innerhalb von vier Jahren mit Spendenaktionen im Fahrerlager – unterstützt durch kuechenspezialisten.de-Partner und deren Netzwerk – Gelder in Höhe von rund 650.000 Euro für die inzwischen 13. Schule für die Stiftung FLY&HELP sammeln. Über 240.000 Zuschauer vor Ort und ein Millionenpublikum an den TV-Bildschirmen verfolgten das härteste Langstreckenrennen der Welt in der „Grünen Hölle“ der Eifel. Mit dabei waren als glückliche Gewinner auch Patrick B. und seine Partnerin. Diese waren beim Gewinnspiel der 19. Internationalen Küchenmesse von DER KREIS im Rahmen der Familie & Heim in Stuttgart im November 2023 ausgelost worden.

Hintergrund

FLY&HELP ist eine vom ehemaligen renommierten deutschen Reiseunternehmer Reiner Meutsch gegründete Stiftung. Deren Herzensangelegenheit ist seit nunmehr fast 15 Jahren die Förderung von Bildung. Mit Hilfe der Spenden errichtet die Stiftung schwerpunktmäßig neue Schulen in Entwicklungsländern.

DER KREIS – führende Verbundgruppe für Küchenspezialisten in Europa – unterstützt diese Aktivitäten durch Spendengelder und Förderung des Rennfahrzeuges von „White Angel for Fly&Help“. KÜCHE 3000-Partner spenden zudem je verkaufte Küche 15 Euro. Dieser Betrag wird von DER KREIS auf 30 Euro aufgestockt.

Bis heute konnten dank des großen Engagements von Reiner Meutsch mit einem Fördervolumen von mehr als 35 Millionen Euro schon über 700 Schulprojekte realisiert werden. Durch die neuen Gebäude wird vielen tausenden Kindern in Afrika, Asien und Lateinamerika erstmals der Schulbesuch ermöglicht und der wichtige Grundstein für eine selbstbestimmte Zukunft gelegt.

Patrick B. und Partnerin (beide mit dem Freundschaftssymbol – dem roten Kochhandschuh) mit Bernd Albrecht und DER KREIS Marketingleiter Robert Strunz (r.) beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Fahrerlager.

Weitere Informationen unter www.kueche3000.de/fly-help und www.fly-and-help.de

Quelle: DER KREIS