DER KREIS: Kongress und Gesellschafterversammlung im Mai 2022 in Hamburg

Für ihre gemeinsame Veranstaltung hat die europaweit agierende Verbundgruppe das Hamburger Congress Centrum (Foto/Animation: Hamburg Messe und Kongress/CAD-MAN) gebucht und hofft auf eine gute Beteiligung. Auch die DER KREIS Gesellschaften CREATIVE PARTNER, TopaTeam und Varia sowie der Kooperationspartner BuK werden mit ihren Mitgliedern teilnehmen. Alle Industriepartner und besonders die Presse sind herzlich eingeladen.



„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Mitglieder und Geschäftspartner endlich wieder zu einem informativen Kongress mit einem umfangreichen Programm einladen dürfen“, so Ernst-Martin Schaible, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS. Coronabedingt konnte die letzte Jahresveranstaltung in Harsewinkel nur mit rund 250 Gästen stattfinden. DER KREIS ist sehr zuversichtlich, dass sich bis zum Frühjahr die Corona-Lage wieder entspannt,

so dass dieses wichtige Branchenevent unter den dann geltenden Corona-Auf-lagen stattfinden kann.

Digitalisierung als Themenschwerpunkt

Der thematische Schwerpunkt sind die Herausforderungen bei der Digitalisierung. In zahlreichen Workshops werden den Mitgliedern und Gästen wieder viel Input für ihren Unternehmensalltag im Küchenstudio und in Handwerksbetrieben gegeben. Neben einem gemeinsamen Programm werden die Gesellschaften zudem eigene, auf ihre Mitglieder abgestimmten Themeneinheiten und Workshops anbieten. Auch für Unterhaltung und Spaß ist mit Stadtführungen und dem Get-Together-Abend im St. Pauli Millerntorstadion gesorgt. Den krönenden Abschluss des Kongresses bildet das gemeinsame exklusive hanseatische Fest.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.at

Quelle: DER KREIS