Der nächster Schritt in Richtung verantwortungsvoller Mode

Indorama Ventures Public Company Limited, ein globales nachhaltiges Chemieunternehmen, bringt eine neue hautfreundliche Reihe von PET-Fasern und Filamentgarnen für Bekleidung auf den Markt, die auf 17 schädliche Chemikalien getestet und nach Standards wie OEKO-TEX® Standard 100, DIN EN 71-3 und ISO 17294-2 zertifiziert wurden.

Unter der Produktmarke deja™ Care verwendet das Unternehmen umweltfreundlichere Chemikalien während des PET-Polymerisationsprozesses. Dadurch können Kunden und Markeninhaber hautfreundliche Lösungen wie zertifizierte Umstandsmode, Unterwäsche, Baby- und Kinderbekleidung, Schuluniformen oder einfach nur Basics anbieten, die täglich auf der Haut der Verbraucher getragen werden.

Alle Fasern und Garne von deja Care werden in voll integrierten, unternehmenseigenen Produktionsstätten in Asien hergestellt, wodurch eine lückenlose Kontrolle und Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. Diese Produkte haben ihre Leistungsfähigkeit bereits in Hygieneanwendungen wie Babytüchern und Windeln unter Beweis gestellt und bieten Bekleidungsmarken nun einen klaren Weg hin zu verantwortungsvoller Mode. Stoffhersteller profitieren zudem von saubererem und damit weniger umweltbelastendem Abwasser sowie einer geringeren Schlammbildung und –entsorgung bei der Stoffherstellung. Dies unterstützt umweltfreundlichere Produktionspraktiken.

Markeninhaber und Stoffproduzenten, die ebenso wie eine wachsende Zahl von Verbrauchern an zertifizierter Qualität und Umweltschutz interessiert sind, wenden sich bitte an ihren Kundenbetreuer oder senden eine Nachricht an enquiry.fibers@indorama.net . Weitere Informationen zum vollständigen Portfolio von deja fibres, einschließlich recycelter und biobasierter Lösungen, finden Sie hier.

