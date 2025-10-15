Guter Start für die SICAM 2025

Hoher Besucherandrang bereits am ersten Messetag

Vier Tage lang – von Dienstag, dem 14. bis Freitag, dem 17. Oktober – wird die friulanische Hauptstadt zum Mittelpunkt der internationalen Möbelbranche. Diese Ausgabe festigt erneut den Erfolg einer Veranstaltung, die sich dank eines flexiblen und effizienten Formats als unverzichtbarer Termin der gesamten Lieferkette etabliert hat – mit dem Produkt stets im Mittelpunkt, dem wahren und einzigen Protagonisten der Messe. SICAM ist ein Treffpunkt, bei dem Aussteller und Besucher klar auf ihr Business fokussiert sind, während das ständig wachsende “Fuori Salone” in der Stadt Gelegenheit bietet, sich zu begegnen, auszutauschen und die Nachmesse-Zeit als Chance zu erleben, Beziehungen und Freundschaften zu vertiefen.

Eine „smarte Messe“, wie Aussteller und Besucher sie gerne nennen: ein jährliches Treffen, bei dem Hersteller, Entscheidungsträger, Techniker, Architekten und Designer zusammenkommen, um Ideen, Dienstleistungen, Produkte und Innovationen zu erleben – alles, was zum Möbel der Zukunft gehört. Platten, Beschläge, Materialien, Einbauelemente und -systeme, Halbfabrikate, Polster und Stoffe, Lacke und Klebstoffe, Dekore und Komponenten sind einige der Produktfamilien, die auf 19.150 Quadratmetern Nettoausstellungsfläche präsentiert werden – der gesamten verfügbaren Fläche des Messegeländes (ca. 40.000 mq gross) in Pordenone. Auch in diesem Jahr verzeichnet die Messe eine außergewöhnlich hohe Wiederbeteiligungsquote von über 90 %, sowie die Rückkehr bedeutender Unternehmen und internationaler Konzerne, die von der Kontinuität der Ergebnisse überzeugt sind, welche SICAM seit der ersten Ausgabe bietet.

Steigende Internationalität

Das von der Branche geschätzte Format präsentiert dem internationalen Markt Jahr für Jahr ein repräsentatives Ausstellerfeld – von großen multinationalen Konzernen über mittelständische und kleine Unternehmen bis hin zu Mikrounternehmen, die spezialisierte Nischenlösungen anbieten. In diesem Jahr haben 692 Unternehmen aus 33 Ländern beschlossen, auf der SICAM 2025 auszustellen. Nach dem italienischen Kontingent (478 Unternehmen, 69 % der Gesamtzahl) folgen 214 Aussteller aus dem Ausland. Deutschland stellt mit 72 Unternehmen die größte Gruppe, gefolgt von Türkei (29), Spanien (19), Österreich und Schweiz (je 12) sowie Polen (10). Unter den italienischen Regionen führt Lombardei mit 153 Ausstellern (32,1 %), gefolgt von Venetien (115 – 24,1 %), Friaul-Julisch Venetien (56 – 11,7 %) und Marken (53 – 11,1 %).

Optimismus auf der Messe

Auch auf Besucherseite herrscht Optimismus: Tausende Fachbesucher aus mehr als 120 Ländern haben sich über exposicam.com registriert – ein notwendiger Schritt, um Zutritt zur Messe zu erhalten. 66 % der Anmeldungen kommen aus Italien, 34 % aus dem Ausland, mit Deutschland, Spanien und China an der Spitze. Beachtlich ist auch die erwartete Beteiligung aus Osteuropa sowie – außerhalb Europas – aus Indien, den USA, Russland und Nordafrika.

SICAM bestätigt die erfolgreiche Formel, die sie zu einem internationalen Bezugspunkt gemacht hat, und prüft bei jeder Ausgabe, welche zusätzlichen Initiativen eingeführt werden können, um den Service für Aussteller und Besucher weiter zu verbessern: von der App, zu den Parkplätzen, über Shuttlebusse, die im Halbstundentakt den Messeplatz mit dem Flughafen Venedig verbinden, bis hin zu festen Taxipreisen – all das trägt dazu bei, diese Veranstaltung einzigartig zu machen. Ebenso wichtig ist das Engagement, die Auswirkungen auf die Stadt Pordenone so gering wie möglich zu halten, dank enger Zusammenarbeit mit den Behörden und städtischen Diensten. Eine wunderbare Stadt, die sich erneut als perfekte Wahl für SICAM erweist: der ideale Ort für eine erfolgreiche Messe in jeder Hinsicht, unterstrichen durch die Auszeichnung als „Italienische Kulturhauptstadt 2027“.

Volle Hallen und gute Stimmung auf der SICAM

SICAM wird zudem eine Reihe ausgewählter Veranstaltungen beherbergen, die Besuchern und Ausstellern die Möglichkeit geben, Themen und Chancen zu vertiefen: das Meeting von M2 Connect mit nordamerikanischen Einkäufern, die Veranstaltung von ADI Friaul-Julisch Venetien über Ausbildung und Zusammenarbeit zwischen jungen Talenten und Unternehmen, der 4. Kyiv International Furniture Summit, der in diesem Jahr auf der SICAM stattfindet, sowie die Konferenz zu Nachhaltigkeitsthemen, organisiert von Recycla (Herambiente-Gruppe).

Nachhaltigkeit ist für SICAM seit jeher ein zentrales Anliegen: Die Messe verwendet wiederverwendbare Stände, und seit mehreren Ausgaben weist der Messekatalog Firmen mit umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen aus. In diesem Zusammenhang steht auch die Unterstützung des Projekts “Savingbees.org”, das die Schaffung von Bienen-Oasen fördert – ein wichtiger Beitrag zu einer bewussten und nachhaltigen Landwirtschaft.

Erwähnenswert ist auch die Rückkehr von „Enjoy Pordenone with SICAM“, der dritten Ausgabe des vielseitigen Programms aus Treffen, Konzerten und Verkostungen, organisiert von der Stadt Pordenone. Ein echtes „Fuori Salone“, das die Gelegenheit bietet, die Stadt näher kennenzulernen, die – wie bereits mit Freude und Stolz betont – Italienische Kulturhauptstadt 2027 sein wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM