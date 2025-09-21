Sicam Pordenone 2025

Dies wird eine wichtige Ausgabe sein, die seit Monaten ausverkauft ist und 700 Aussteller aus 35 Ländern umfasst. Und wie immer werden die wahren Stars die Produkte sein: dekorative Oberflächen, Mechanismen, Materialien und Lösungen, aus denen die Möbel von morgen entstehen.

PLANEN SIE IHREN BESUCH

Der interaktive Ausstellerkatalog und das Online-Registrierungssystem erleichtern Ihnen die Planung Ihres Besuchs auf der SICAM 25. Mit nur wenigen Klicks gelangen Sie direkt zum Messegelände – über die Eingänge der Hallen 1, 5 und 10 – und können sofort mit Lieferanten und Partnern – bestehenden und neuen – in Kontakt treten.

WENN SIE NACH ISTANBUL REISEN…

…haben wir auch dort die Möglichkeit, das Team der SICAM zu treffen! Es ist mit einem Stand in der Intermob Halle 3, Stand 311E vertreten.

Das Team der SICAM

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam2025.it/en

Quelle: SICAM