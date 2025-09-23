Wohlfühloasen zu Hause: So wird es im Herbst richtig gemütlich

ADA Nyssa

Wie dieses konkret aussieht, ist völlig individuell. Der eine findet am besten in einer puristischen Umgebung zur Ruhe, andere hingegen mögen es lieber verspielt. Egal, welchen Stil man bevorzugt: Für Geborgenheit und Gemütlichkeit sorgen in jedem Fall warme, angenehme und hochwertige Materialien und Möbel. Und hier kommt die Österreichische Möbelindustrie ins Spiel.

Qualität made in Austria

„Made in Austria“ steht für Qualität, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, hochwertige Materialien und zeitloses Design. Hier findet man keine Möbel, die am Fließband produziert werden, sondern Liebehaberstücke, die sich an individuelle Raumsituationen und an die jeweiligen Bedürfnisse der Verbraucher anpassen. Denn die Betriebe der Österreichischen Möbelindustrie vereinen handwerkliches Know-how mit modernen Fertigungstechnologien und viel Kompetenz in Sachen Design und Materialverständnis. Ebenso spielt das Thema Wohngesundheit eine große Rolle: Umweltfreundliche Fertigungsverfahren und geprüfte Materialien gehören genauso zum Standard wie der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und natürlich behandelten Hölzern. Damit schaffen die Möbel der österreichischen Hersteller die idealen Rahmenbedingungen für eine Wohlfühlatmosphäre in den eigenen vier Wänden.

Joka Chaiselongue classique

Raffinierte Funktionalität trifft auf Komfort

Sie sind die „Places to be“ in der kalten Jahreszeit: Gemütlich-kuschelige Sofas und Sessel, auf denen man so richtig relaxen und abschalten kann. Ob mit der ganzen Familie fernsehen, in Ruhe lesen oder Musik hören – die Profis aus Österreich bieten für jede Vorliebe und für jede Lebenssituation die richtigen Möbel. Neben individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, was Größe, Stoffe, Farben und Materialien betrifft, punkten die Stücke auch mit vielen cleveren Funktionen, die das Wohnzimmer in eine echte Wohlfühlzone verwandeln. So gibt es beispielsweise Sofa-Modelle mit integrierter Infrarot-Funktion für die Regeneration nach einem anstrengenden Tag. Oder Sessel, die auf Knopfdruck in den Relax-Modus gebracht werden können und durch klappbare Nackenstützen beim Power-Napping den Kopf stabilisieren. Wer abends gerne nochmals die Mails checkt oder sich wichtige Notizen macht, für den sind Sofas mit integrierten Tischen ideal. Die perfekte Ergänzung sind dann Varianten, die sogar über einen USB-Charging-Port verfügen. Ebenfalls unverzichtbar für gemütliche Stunden: ein passender Couch- oder Beistelltisch für Bücher, Zeitschriften, die Fernbedienung, Getränke und Snacks. Besonders schön und clever sind hier Objekte mit durchdachten Funktionen wie integriertem Stauraum und höhenverstellbaren Elementen.

sedda AMON-Santiago in aqua

Weiche Haptik

Wer es gemütlich haben will, umgibt sich am besten mit Materialien, die sich gut und warm anfühlen. Das fängt bei Gardinen und Vorhängen an und hört bei Teppichen und Kissen auf – und gilt selbstverständlich auch für Sofas und Sessel. Denn alles, was man gern berührt, ist ideal für die individuelle Wohlfühlzone. Wer es flauschig mag, für den sind Polster aus Chenille oder Bouclé die richtige Wahl. Darin kann man sich zurücklehnen und aus dem Alltag flüchten. Wunderbar weich und gemütlich sitzt und liegt es sich auch auf Samt oder Velours. Der glänzend-schimmernde Stoff gilt seit Jahrhunderten als Inbegriff von Luxus und Eleganz, moderne Farben und schlichte Formen machen ihn trendiger denn je. Selbstverständlich achten die österreichischen Hersteller bei den Bezugsstoffen auf eine hochwertige Qualität. Viele sind Öko-Tex Standard 100 geprüft und tragen Gütesiegel bezüglich Hautverträglichkeit oder Allergieneutralität.

TEAM7 elliot Loungechair

Unser Tipp: das richtige Licht

Ganz wichtig für die persönliche Wohlfühloase zu Hause ist außerdem die Lichtsituation: Kalt-weißes Licht ist eher funktional und daher für Orte geeignet, an denen gearbeitet wird. Warm-weißes Licht hingegen strahlt Ruhe und Geborgenheit aus. Abends ist ein Mix aus verschiedenen Lichtquellen optimal. Neben einem zielgerichteten Licht auf beispielsweise ein Buch durch eine Tisch- oder Stehlampe sollte zusätzlich auch eine Hintergrundbeleuchtung vorhanden sein. Ideal sind dreh- und schwenkbare Leuchten, die sich je nach gewünschtem Lichteinfall bzw. Sitzposition anders ausrichten lassen.

Wittmann Modell Beletage Modular

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie/Fotos: Hersteller