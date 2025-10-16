Generationswechsel bei trendfairs

Die trendfairs GmbH, Spezialveranstalter für hochwertige B2B-Messen im Bereich Interior, Lifestyle und Technik, stellt die Weichen für die Zukunft: Zum 1. Januar 2026 übernimmt Christopher Boss die Geschäftsführung des Unternehmens. Er tritt damit die Nachfolge von Gründer Michael Rambach an, der sich nach über 15 Jahren an der Spitze von trendfairs ab 2026 neuen persönlichen Projekten widmet und seine Anteile in diesem Zuge an den Gesellschafter NürnbergMesse überträgt.

Christopher Boss (40) bringt umfassende Erfahrung in der Messebranche sowie ausgewiesene Führungsstärke mit. Gemeinsam mit dem starken Team und den Gesellschaftern wird er die Positionierung von trendfairs als ideenstarker, kundenorientierter und agiler Veranstalter fortführen. Nach 10 Jahren bei der Messe Karlsruhe war Boss ebenso lange in leitender Funktion bei der NürnbergMesse tätig, einem der fünfzehn größten Messeveranstalter der Welt, zuletzt als Executive Director der internationalen Leitmesse EUROGUSS und als Geschäftsführer der MedtecLIVE GmbH.

„Christopher Boss steht für Weiterdenken auf vertrauter Grundlage“, so Peter Ottmann, CEO der NürnbergMesse Group. „Mit seinem unternehmerischen Denken und seinem Gespür für Kundenbelange wird er die Formate von trendfairs mit neuem Blick und zugleich im Geiste der Marke weiterführen. Mein besonderer Dank gilt Michael Rambach: Mit visionärer Kraft, feinem Marktgespür und großer Kundennähe hat er trendfairs gegründet, aufgebaut und zu einem der profiliertesten Spezialveranstalter im deutschsprachigen Raum gemacht.“

Unter der Leitung von Michael Rambach (61) als Initiator und langjähriger Motor von trendfairs entwickelte sich das Unternehmen zu einem gefragten Veranstalter für erfolgreiche Messeformate wie der area30, küchenwohntrends, WORLD OF FIREPLACES, der swiss interior expo und cube30. Der Wechsel wurde über mehrere Monate gemeinsam vorbereitet. Marc Röder bleibt Prokurist und Minderheitsgesellschafter.

„trendfairs ist und bleibt ein Unternehmen mit klarer Haltung, einem leidenschaftlichen Team und vertrauensvollen Kundenbeziehungen“, sagt Michael Rambach. „Ich bin stolz sowie überaus dankbar und demütig für die gemeinsame Reise mit Kunden und Partnern. Ich bin fest davon überzeugt, dass Christopher Boss der Richtige ist, um diese Erfolgsgeschichte mit neuen Impulsen fortzuschreiben.“

Auch Christopher Boss blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe: „trendfairs steht für ein eingespieltes Team, große Kundennähe, Formate mit Charakter – und eine Gründerkultur, die man spürt. Mich reizt diese Kombination aus klarer Haltung, unternehmerischer Dynamik und Gestaltungsspielraum. Es ist mir eine Ehre, das Vertrauen von Michael Rambach als auch der NürnbergMesse anzunehmen. Ich freue mich, diese besondere Unternehmenskultur mit neuer Energie fortzuführen.“ Sein persönliches Interesse an Architektur, Technik und Design sowie für die Entwicklung von erfolgreichen B2B Marktplätzen und digitalen Tools schafft dabei einen natürlichen Zugang zu den Themenwelten von trendfairs.

Der Übergang markiert Kontinuität und Aufbruch zugleich. Als Teil der NürnbergMesse Group profitiert trendfairs seit 2024 von einem starken Netzwerk, Know-how-Transfer und neuen Entwicklungsmöglichkeiten, bleibt dabei zugleich ein eigenständig agierender Veranstalter mit Haltung, Organisation und klarem Markenkern.

Michael Rambach und Christopher Boss

Weitere Informationen finden Sie unter www.trendfairs.de

Quelle:trendfairs