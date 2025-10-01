Die größte Living & Lifestyle Messe des Herbstes öffnet ihre Türen in der Hofburg Wien

Peter Syrch und Sabine Jäger Foto: c Rafael Fasching

Rund 300 nationale und internationale Marken präsentieren ihre Wohnwelten – zum Fühlen, Anfassen und Ausprobieren. „Genau das ist unser Anspruch: Design mit allen Sinnen erlebbar zu machen“, so die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch.

Mit bis zu 30.000 erwarteten Gästen zählt der Design District zu den bedeutendsten Lifestyle-Events des Jahres. Von exklusivem Interieur über innovative Wohnkonzepte bis hin zu handwerklicher Perfektion bietet die Messe ein facettenreiches Erlebnis rund ums Wohnen und Genießen.

Workshops auf der Design District

Workshops auf der Vienna Design Week

Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller Aussteller finden Sie unter: www.design-district.at

Quelle: Design District