Die ORGATEC erfindet sich neu

Mit einer verkürzten Messelaufzeit, neuer Hallenplanung, Highlight-Themen und digitalen Innovationen bietet die ORGATEC ausstellenden Unternehmen und Besucherinnen und Besuchern ein themenzentriertes, eventorientiertes, und effizientes Messeerlebnis.

Die moderne Arbeitswelt unterliegt einem kontinuierlichen Wandel – stetig gibt es neue Einflüsse auf die Gestaltung der Zukunft der Arbeit. Somit verändern sich auch die Anforderungen an Messen. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, wurde gemeinsam mit dem Industrieverband Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA), eine umfassende Befragungsreihe mit den Messebesuchenden durchgeführt. Ziel war es, die sich verändernden Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher zu erfassen.

„Basierend auf den Befragungsergebnissen haben wir in enger Kooperation mit dem IBA das Konzept der ORGATEC neu ausgerichtet. Die Messe rückt 2024 die essenziellen Branchenthemen in den Mittelpunkt, intensiviert die Diskussion vor Ort sowie im Vorfeld der Messe und legt besonderen Wert auf die Vernetzung und den persönlichen Austausch der Teilnehmenden“, so Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der Koelnmesse.

Helmut Link, Vorsitzender des IBA, fügt hinzu: „Neben der wachsenden Bedeutung des Dialogs vor Ort, hat die Besucherbefragung auch gezeigt, dass unsere Stakeholder die Messe als Chance sehen, verschiedene Ansätze für neue Formen des Arbeitens hautnah und live zu erleben. Damit ist und bleibt die ORGATEC ein wichtiges Event für unsere Branche.”

Themenspezifische Focus-Areas

Herzstück der neu ausgerichteten Messe bilden die in jeder Halle gelegenen Focus-Areas mit ihren individuellen Schwerpunkten und Erlebniswelten. Diese Flächen werden mit zielgruppenrelevanten Themen bespielt und bieten den Messeteilnehmenden einen ganzheitlichen Einblick in die neuesten Trends und Entwicklungen rund um die Zukunft der Arbeit. Die ORGATEC 2024 wird mit diesem innovativen Marktplatzkonzept zum interaktiven Hub für Denkanstöße, Austausch und Gestaltung der Arbeitswelt von morgen. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher zudem mit dem „Wherever Whenever – Work Culture Festival“ des IBA in den Hallen 6 und 9 – ein Ort der Inspiration und des Dialogs über die zukünftige Arbeitskultur.

Neue Hallenplanung optimiert Besucherführung

Durch die zentral angeordneten Focus-Areas gruppieren sich die Ausstellerstände künftig um diese Highlight-Themen. Zusätzlich wird die Fläche um die Hallen 4.2, 5.1 und 5.2 erweitert und der gesamte Süd-Nord-Boulevard geöffnet. Die Hallenplanung wird somit zur ORGATEC 2024 komplett umstrukturiert und ermöglicht eine optimierte und themenorientierte Führung der Besucherströme, eine vereinfachte Orientierung für die Messeteilnehmenden und ein erweitertes Angebot an Ausstellungsfläche. Auch kulinarisch erleben Besuchende und ausstellende Unternehmen eine Neuerung: Ein überarbeitetes und verjüngtes Gastronomie-Konzept sorgt für eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Speisen und Getränken.

Digitale Mehrwerte für Messeteilnehmende

Mit der Neuentwicklung „Lead+Meet” können ausstellende Unternehmen künftig direkt mit ihren Zielkundinnen und -kunden in Verbindung treten. Mithilfe von Kriterien wie Interessen, Branche und Herkunft qualifizieren Aussteller die für ihr Unternehmen relevanten Besuchenden, die eine individualisierte Nachricht auf ihre Messe-App erhalten. Über die integrierte Indoor-Navigation werden sie dann zielsicher zum Stand des Ausstellers geleitet. Auch die innovative Technologie „Post-Fair-Leads“ ermöglicht ausstellenden Unternehmen eine zielgruppenspezifische Kommunikation, mit der auch nach der Messe relevante und bisher nicht erreichte Kundinnen und Kunden direkt angesprochen werden. Mit dem dynamischen Logistikmanagement-System „eSlot” profitieren Aussteller von zusätzlichen digitalen Vorteilen. Die optimierte Routing-Technologie ermöglicht einen schnellen und effizienten Auf- und Abbau der Messestände und sorgt für reibungslose Abläufe.

Die digitalen Möglichkeiten erleichtern übrigens auch den Ausstellern die Vorbereitung und den Aufbau. Durch die buchbaren E-Slots werden Schlangen von Lkw an den Toren vermieden und selbst wenn jemand merkt, dass er sich verspäten wird, wird der E-Slot für den Einlass automatisch durch die App verschoben, so dass er einen neuen Einlass-Slot bekommt, wenn er tatsächlich vor dem Tor am Messegelände steht. Das ist ein wirklich gutes System, dass wir – zugegeben – sicher auch noch etwas besser erklären müssen, damit es noch mehr und effizienter genutzt wird.

Die nächsten Veranstaltungen: ORGATEC – Arbeit neu denken, Köln 22.10. – 25.10.2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec.de

Quelle: Köln Messe