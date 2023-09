miroo holt individuelle Designansprüche auf den Boden

Bei Böhm & Landegger weiß man, wie man Böden auf ein neues Level hebt – etwa mit der neuen miroo Kollektion. Mehr Farben, Qualitäten, Formen als je zuvor – Individualität steht dieses Jahr im Fokus.

Die miroo Kollektionen ermöglichen es, aus einer breiten Auswahl an Formen, Farben und Qualitäten nach ganz persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen zu wählen. Ob es ein runder miroo unter einem Coffeetable oder eine große Variante, die mehr als nur Hingucker ist, wird, entscheidet jeder für sich selbst. Spannend sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten: Die Vielzahl an Formen und Farben der miroo Teppiche lassen sich ganz frei miteinander kombinieren.

miroo ROY

Weltneuheit – miroo Stripe!

Miroo Stripe bringt das Thema Teppich auf einen neuen Level. Räume beginnen auf eine ganz neue Art zu wirken und werden durch schöne Farbkombinationen spannend strukturiert. Erstaunlich, wieviel Frische und gleichzeitig auch wieder Ruhe miroo Stripe mit seiner fröhlich unaufdringlichen Art in den Lebensraum zaubert. 5 gefühlvolle Kreationen zeigen den aktuellen Zeitgeist.

Bei miroo Stripe können fünf Qualitäten in 41 aufeinander abgestimmten Farbtönen ganz nach persönlichen Wünschen und Vorlieben kombiniert werden und vereinen so Kreativität und Freude am Gestalten.

Lassen Sie sich inspirieren! Gestalten Sie Ihren Traumteppich im Handumdrehen!

JEDER MIROO IST EIN UNIKAT

Das Besondere an den miroo Teppichen: Jedes Modell wird in genauer Handarbeit zugeschnitten und mit viel Sorgfalt in der hauseigenen Manufaktur verarbeitet. Das bedeutet für Kunden zugleich, dass jede Form, jedes Maß und eine Vielzahl an Farben möglich ist – so erhält jeder einen individuellen Teppich für seine individuellen Bedürfnisse. Die Modelle eignen sich daher nicht nur wunderbar für den privaten Bereich, sondern auch für die Hotellerie und Gastronomie.

Neben dem Facettenreichtum in Sachen Gestaltung überzeugen miroo Teppiche auch mit höchster Qualität. Jedes Modell kann nach Wunsch mit einem langlebigen Komfort-Vliesrücken ausgestattet werden – dieser sorgt dafür, dass der Teppich robust und rutschfrei ist. Miroo Stripe Teppiche sind mit einer hochwertigen Volumenkante verarbeitet. Ein erhebendes Gefühl mit einem guten Abschluss. Durch den Komfortrücken wird der Teppich hochwertig, robust und rutschfrei. Es macht Freude wie der Teppich zu einer wunderbaren Insel wird, welche scheinbar über dem Boden schwebt.

miroo – ein klingender Name

2008 startete Böhm & Landegger eine Eigenmarke für individuelle Teppiche. Inspiriert durch den Künstler Jean Miro entstand miroo mit Doppel-O. Das Logo geht spielerisch an das Thema individuelle Formen heran.

miroo Relaunch 2023

Mit miroo STRIPE entstand eine neue Produktlinie, welche den erfrischenden Spirit von miroo in ein Rechteck bringt. Ein Mix aus verschieden breiten Streifen, Materialien und Farben lässt fröhlich unerwartete Teppiche entstehen, welche dann in „Rundum-Top-Qualität“ zum Kunden kommen und damit Freude in den Wohnraum bringen. Kreation von A bis Z! A wie der Anfang der Idee, bis Z wie Zusammenspiel von Produkt, Unternehmen und Marketing in allen Ebenen und Kanälen.

miroo dark

Weitere Informationen finden Sie unter www.miroo.at

Quelle: Böhm & Landegger