DOMOTEX 2024 – FLOORED BY NATURE HOME OF FLOORING

2024 erweitert die DOMOTEX in Kooperation mit der DECOR-UNION und der MEGA Gruppe ihr Portfolio um die Produktsegmente Wand und Decke und schafft so einen Mehrwert für Messebesucher*innen aus dem Handwerk und Handel.

Besucher der DOMOTEX 2024 können sich auf einen neuen Anlaufpunkt freuen: Im RETAILERS’ PARK in Halle 19 präsentieren sich erstmalig die DECOR-UNION und die MEGA Gruppe gemeinsam mit ihren Lieferanten auf einer zentralen Fläche und laden die Besucher*innen dazu ein, bei der Raumgestaltung über den Bodenbelag hinauszudenken. Handwerker*innen, Fachverkäufer*innen und Einkäufer*innen aus den Facheinzelhandels- und Großhandelsmärkten erhalten künftig hier einen umfassenden Überblick – vom Boden, über die Wand bis hin zur Decke.

Erstmalig werden die DECOR-UNION Branchentage auf der DOMOTEX stattfinden. „Handwerker und Händler beschäftigen sich oft mit Produkten für Boden, Wand, Decke und Fassade und die Materialien dazu findet er aber meistens nur auf verschiedenen Messen. Das wollen wir mit dem RETAILERS‘ PARK ändern“, berichtet Frank Böttner, Geschäftsführer der DECOR-UNION.

Auch die MEGA Gruppe präsentiert sich und gestaltet aktiv den RETAILERS’ PARK mit. Die MEGA ist in Deutschland an über 120 Standorten vertreten und verfügt über ein Netzwerk von über 5.600 Mitgliedern und mehr als 60.000 Kunden im Maler-, Bodenleger- und Stuckateur-Handwerk. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.domotex.de/de/ausstellung/sonderpraesentationen/retailers-park

INSIGHT ITALY

Ein neuer spannender Länderfokus weckt die Neugier und unterstreicht die Internationalität der DOMOTEX. Trends und Designs, Farben und Innovationen aus dem jeweiligen Land stehen dabei im Mittelpunkt. 2024 steht Italien im Fokus der DOMOTEX und bildet unter dem Titel INSIGHT ITALY den Auftakt der neuen Sonderschau. Weitere Informationen finden Sie dazu unter: https://www.domotex.de/de/ausstellung/sonderpraesentationen/insight-italy

Nachhaltigkeit bleibt Top-Thema der DOMOTEX

Sonia Wedell-Castellano, Global Director der DOMOTEX

Erneut dreht sich alles um Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Umweltschutz in der Teppich- und Bodenbelagsindustrie. „In einer Welt, in der Ressourcen knapper werden und uns die Folgen der Klimakrise immer häufiger treffen, muss Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil all unseres Handels werden. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, unser wertebasiertes Leitthema FLOORED BY NATURE und die Sonderschau THE GREEN COLLECTION beizubehalten und weiter auszubauen“, erklärt Sonia Wedell-Castellano, Global Director der DOMOTEX.

Mit außergewöhnlichen Präsentationen und innovativen Produkten, einer haptischen Materialschau sowie einem inspirierenden Rahmenprogramm inszeniert THE GREEN COLLECTION in Halle 23 gemeinsam mit dem TFI Aachen und der Materialdatenbank raumprobe den Megatrend der Nachhaltigkeit zum Anfassen und Erleben. Weitere Informationen finden Sie dazu unter https://www.domotex.de/de/ausstellung/leitthema-floored-by-nature

Höhepunkt der Sonderpräsentation ist die Verleihung des GREEN COLLECTION Awards. Eine internationale Experten-Jury sichtet die eingereichten Exponate und trifft eine Vorauswahl, welche während der gesamten Messe ausgestellt wird. Die vier Award-Kategorien Eco-friendly Products | Healthy Products | Sustainable Production | Social Responsibility beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit, fokussieren aber jeweils unterschiedliche Attribute, welche ein nachhaltiges Produkt oder Produktionsprozess ausmachen.

Hersteller können sich noch bis zum 10. November 2023 für den GREEN COLLECTION Award anmelden. Auch Unternehmen, die nicht aktiv als Aussteller an der DOMOTEX teilnehmen, können ihre Produkte für den Award einreichen. Weitere Informationen unter https://www.domotex.de/de/ausstellung/the-green-collection

Der Carpet Design Award auf der DOMOTEX

Exklusives Angebot für Wohnkultur-Leser

Melden Sie sich an für eine exklusive Führung über die DOMOTEX 2024 inkl. kostenfreiem Eintritt zur Messe. Registrieren Sie sich jetzt zur Teilnahme per Mail an info@hf-austria.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Deutsche Messe