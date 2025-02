Erfolgreiches Messetrio ambiente, christmasworld und creativworld

In Zeiten der allgemeinen Unsicherheit werden Impulse der Schönheit und individuellen Freiheit besonders stark von Endkunden gewünscht und von Einkäufern gesucht.

„Die Messen waren herausragend – die Hallen waren voll, das Networking lebendig, die Dynamik überall spürbar! “, betont Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. „Die globale Konsumgüterbranche steht vor enormen Herausforderungen – stagnierende Märkte, strukturelle Veränderungen und wirtschaftliche Unsicherheiten. Genau hier setzen wir an. Wir heben zusätzliche Geschäftspotenziale und schaffen ein globales Netzwerk, das die Widerstandsfähigkeit stärkt.“

Internationale Strahlkraft – höchste Zufriedenheitswerte

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld standen ganz im Zeichen neuer Kontakte zu Einkaufsentscheider*innen und internationaler Geschäftsinitiativen. Der hohe Internationalitätsgrad von über 70 Prozent trug wesentlich zur hohen Zufriedenheit bei. Die Top-Besuchernationen waren nach Deutschland Italien, China, Niederlande, Frankreich und die USA. Insgesamt stieg die Besucher*innen-Zufriedenheit im Vergleich zum Vorjahr nochmals um zwei Prozentpunkte auf 95 Prozent.

Christmasworld – Emotionalisierung als Erfolgsfaktor

Die Christmasworld als Leitmesse für saisonale Dekoration und Festschmuck glänzte auf ganzer Linie: So setzte sie mit dem neuen Eventprogramm Christmasworld Take Off gezielt Impulse für Stadtmarketing und großformatige Dekorationskonzepte: Dadurch verwandeln sich Innenstädte in inspirierende Erlebniswelten, die den stationären Handel beleben.

Creativeworld – die weltweite Kreativ-Community an einem Ort

Trendbarometer, Neuheitenbörse und Experimentierfeld – auch in diesem Jahr zog die Creativeworld wieder die internationale DIY-Community an wie keine andere Kreativmesse. Publikumsliebling war die Creative Academy als lebendiges Forum für Produkttests, Vernetzung und Wissensaustausch.

Ambiente – neue Wachstumsfelder im Blick

Mit dem neuen Premiummarkenareal Interior Looks zog die Ambiente gezielt Interior Designer*innen, Innenarchitekt*innen und Objektausstatter*innen aus aller Welt an und vernetzte damit die Möbelbranche. „Frankfurt ist der ideale Ort für Möbel, denn Trends entstehen dort, wo Innovationen aus allen Konsumgüterbereichen präsentiert werden“, erklärt Kurator Bernd Schellenberg. Neu war zudem das erweiterte Angebot für die Hospitality-Branche, das unter dem gleichnamigen Special Interest zusammengefasst wird. Mit der Fokussierung auf das Gastgewerbe erschließt die Ambiente einen nachfragestarken globalen Markt.

Das Messetrio aus Ambiente, Christmasworld und Creativeworld in Frankfurt ist auch diesmal wieder der Treffpunkt der Konsumgüterbranche. Foto: Messe Frankfurt/Jens Liebchen.

Nachhaltigkeit als Leitmotiv

Nachhaltigkeit durchzieht als zentrales Thema messeübergreifend die Großveranstaltung und unterstreicht die Verantwortung der Branche für zukunftsfähige Konzepte. Zum zehnjährigen Bestehen 2025 zeigte das Ethical Style-Programm erneut eindrücklich, wie nachhaltige Produktlösungen stetig an Bedeutung gewinnen. Während bei der Premiere 198 Aussteller das Ethical Style-Label erhielten, sind es in diesem Jahr bereits 354 über alle drei Messen hinweg – ein klarer Beleg für das wachsende Bewusstsein für ressourcenschonendes Wirtschaften.

Ambiente/Christmasworld: 06. bis 10. Februar 2026 Creativeworld: 06. bis 09. Februar 2026

Einen Bericht über die Ambiente lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Wohnkultur, die Ende Februar erscheint.

Quelle: Messe Frankfurt