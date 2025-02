KYOTO: Gewinner des German Design Award 2025

Die ruhige Gestaltung, kombiniert mit furnierten Oberflächen in heller Eiche oder mittelfarbigem Nussbaum, steht für minimalistischen Wohnkomfort in höchster Qualität. Mit der Erweiterung der Kollektion geht LEICHT nun einen Schritt weiter: Der spielerische Umgang mit den Basismaterialien der Wangen sowie die umfangreiche Auswahl an glatten Oberflächen, darunter die ikonischen Farben Les Couleurs® Le Corbusier sowie RAL und NCS, eröffnen ein völlig neues Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten.

Die neue Erweiterung ermöglicht ein harmonisches Zusammenspiel von Farbe und Struktur, wodurch die KYOTO-Planung noch vielseitiger wird und Designerinnen und Designern die Freiheit gibt, Küchenräume individuell und kreativ zu gestalten – von dezent und ausgewogen bis hin zu mutig und expressiv.

Durch die Abstimmung von Farbe, Material und Struktur lassen sich mit KYOTO individuelle Kunstwerke für den Wohnraum Küche gestalten. Besonders eindrucksvoll zeigt sich dies in der Interpretation im Stil von Piet Mondrian: Die mosaikartige Anordnung von Farbfeldern in einem prägnanten Raster lässt sich in nahezu perfekter Form in einem Möbel umsetzen. Der vorstehende, filigrane Rahmen in heller Eiche erzeugt Tiefe und Struktur, während die Primärfarben – angelehnt an Mondrians Kunst – Spannung und Rhythmus in die Gestaltung bringen. Die Farbflächen entsprechen dabei in ihrer Größe den unterschiedlichen Schrankbreiten.

Die charakteristische Rahmenstruktur von KYOTO, gepaart mit präziser Verarbeitung und neuen Oberflächenoptionen, eröffnet Designerinnen und Designern ein breites Spektrum an gestalterischen Möglichkeiten. Neben dem progressiven Designansatz in unterschiedlichen Primärfarben, die der Küche besondere Aufmerksamkeit verleihen, kann KYOTO auch dezent und harmonisch in die Raumgestaltung integriert werden. Durch die gezielte Auswahl von Farben wie beispielsweise aus der Les Couleurs® Le Corbusier-Farbpalette können die klaren Formen der rechteckigen Kücheninseln, -zeilen und verschiedenen Schrankbreiten stilvoll in Szene gesetzt werden.

Je nach Farb- und Materialwahl sowie der Anordnung der Schränke von KYOTO entfaltet sich eine völlig andere Wirkung auf die Architektur des Raums. Die erweiterte Palette an Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt es, Küchenräume flexibel an unterschiedliche Wohnkonzepte und genau an die Anforderungen der Planenden anzupassen – ohne dabei die bewährten Designprinzipien von KYOTO aufzugeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT