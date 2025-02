Neuer Kooperationspartner der Verbände der Holz- und Möbelindustrie

Das Netzwerk der Verbände der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen ist seit Anfang des Jahres weiter gewachsen: Die Firma Elektra wird die Mitgliedsunternehmen als Kooperationspartner mit ihrem Know-How in Sachen Beleuchtungssysteme unterstützen.



Das Unternehmen Elektra wurde 1979 im ostwestfälischen Enger gegründet. Als Teil der Ehlebracht-Group ist es inzwischen weltweit tätig und hat 1.200 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, China und in den USA.



„Wir sind auf einem sehr guten Weg mit regelmäßigen Neuentwicklungen, dabei ist Deutschland ein sehr wichtiger Markt für uns“ , so Geschäftsführer Boris Niessing. „Natürlich wollen wir als innovativer, zuverlässiger Lieferant von hochwertigen Lichtsystemen noch bekannter werden – auch international. Daher ist die Kooperation mit den Möbelverbänden eine gute Ausgangsbasis, um neue Kontakte zu knüpfen und sich mit den Mitgliedern auszutauschen. Wir freuen uns sehr, ein Teil dieses Netzwerks zu sein.“



Ausgereifte Technologien, hohe Qualität, minimalistisches Design und Sicherheit zeichnen das Sortiment von Elektra aus. Lineare Systeme und Spot-Leuchten – alle auf LED-Basis – sowie Stromleiterprofile, Betriebsgeräte und Stecksysteme verlassen die hochmoderne Fertigung in China und im nordrhein-westfälischen Enger.



Elektra zählt bereits zahlreiche Küchen- und Möbelhersteller, Ladenbauer sowie Industrieunternehmen aus mehr als 30 Ländern zu ihren Kunden. Die Firma legt großen Wert auf intensive Beratung und zuverlässigen Service. Zudem sorgt ein Expertenteam für optimierte Prozesse für den Kunden – der Aufwand bei Montage und späterer Demontage ist so gering wie möglich.

Beleuchtung auf hohem Niveau: Den Lichtexperten von Elektra ist es wichtig, für jedes Produkt die perfekte Lösung zu finden



Die Verbände der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen pflegen seit vielen Jahren ein dichtes Netzwerk, das die Mitgliedsunternehmen mit Zuliefererfirmen und Dienstleistungsunternehmen verbindet. „Wir freuen uns, durch die Kooperation mit Elektra einen weiteren Partner aus der Region und dem weltweit größten Möbelcluster OWL dazu gewonnen zu haben“ , sagt Christian Langwald, Leiter Wirtschaft bei den Verbänden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelindustrie.de

Informationen zu Elektra finden Sie unter www.elektra.de

Quelle: Deutsche Möbelindustrie/Fotos: Elektra/VDM