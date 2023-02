Falmec expandiert in neue Bereiche der Küche – perfekte Kombinationen mit Spülen, Armaturen und Zubehör

Falmec Water-Kollektion Como PVD Copper

Vorgestellt wird eine Kollektion eleganter Spülen mit Armaturen und Zubehör mit innovativen Details. Wie die Dunstabzugshauben von Falmec sind auch die Produkte der neuen Water Serie für den Einsatz in der Küche konzipiert und orientieren sich an dem charakteristischen „Life Inspired“-Ansatz des Unternehmens. Die Neuheiten sind ab 2. Quartal im gehobenen Fachhandel erhältlich.

Falmec Water-Kollektion Como PVD Gold

„Die neue Water Kollektion entspringt unserer Leidenschaft für technologische und ästhetische Innovation und Liebe für Details, die Basis unserer erfolgreichen Entwicklung ist. Aus strategischer Sicht bieten wir so neue Küchenlösungen mit Dunstabzugshauben, Kochsystemen sowie Spülen und Armaturen in perfekter Harmonie. Die optisch und funktional aufeinander abgestimmten Kombinationen sollen den Status von Falmec als führende Marke auf dem Markt für Premium-Küchen festigen. Zum nachhaltigen Wachstum der neuen Serie führen wir diese zunächst in ausgesuchten Märkten und dann weltweit ein. So erhöhen wir unsere Marktchancen, ohne das bestehende, gut etablierte Abzugssortiment zu vernachlässigen“, erklärt Lorenzo Poser, Vertriebs- und Marketingdirektor von Falmec und Mitglied aus der zweiten Generation der Unternehmensfamilie.

Falmec Water-Kollektion Como

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: falmec