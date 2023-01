Falmec mit neuem Gebietsleiter Süd – Korbinian Meisetschläger übernahm seit 1. Januar Süd-Bayern

Der 26-jährige Korbinian Meisetschläger kommt vom Rosenheimer Einrichtungshaus Weko Wohnen, das zu den Top 15 des deutschen Möbelhandels zählt. Dort betreute er nach seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann seit 2015 als Küchenfachberater hochwertige Marken aus dem Bereich Küche und Wohnen.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und neue Herausforderung im Bereich Küchengeräte. Hier sind insbesondere innovative Lüftungslösungen immer gefragter, da Kochen und Wohnen zusammenwachsen und dieser Lebensbereich flexibler denn je eingerichtet wird“, kommentiert Korbinian Meisetschläger seinen Wechsel zu Falmec.

Das italienische Familienunternehmen feierte 2021 das 40-jährige Bestehen und auch die deutsche Niederlassung am fränkischen Standort Adelsdorf nahe Erlangen hat sich seit Gründung im Jahr 2005 erfolgreich entwickelt. Von dort aus wird auch Österreich betreut.

„In Deutschland arbeiten aktuell 30 Mitarbeiter, davon neun im Außendienst in Deutschland und zwei in Österreich. Der Umsatz konnte beständig gesteigert werden und betrug 2022 insgesamt ca. 17 Millionen Euro” , so Ahmet Haskic, Geschäftsleitung Falmec Deutschland.

Frische Luft für mehr Lebensqualität

Falmec wurde 1981 in Vittorio Veneto (Treviso/Venedig) von Danilo und Maurizio Poser gegründet. Das Unternehmen gilt heute als ein weltweit führender Hersteller von geräuscharmen Dunstabzugshauben und bietet kreative Lösungen zur Luftreinigung im Raum. Sämtliche Produkte werden komplett am Stammsitz entwickelt und produziert und vereinen technologische Innovation, Design und Qualität mit hoher Kreativität und italienischer Fertigungstradition. Nachhaltigkeit wird bei Falmec seit jeher konsequent täglich gelebt. Von den Gebäuden, die unter nachhaltigen Maßstäben konzipiert sind, über die Verwendung der Materialien bis hin zur Verpackung setzt Falmec seit Gründung auf einen grünen Fußabdruck.

