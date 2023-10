Falmec zur area30 | Trendsetter für unsichtbare Technologie

„Das Thema „unsichtbare Technologie“, auf das Falmec bereits seit der EuroCucina 2022 mit der Elements Kollektion und integrierten Kochsystemen setzt, hat sich zu einem Trend entwickelt. Unser klares Messestand-Design unterstrich dieses Konzept und viele Besucher bezeichneten den Auftritt sogar als schönsten der Messe“, erklärt Ahmet Haskic, Geschäftsleitung Falmec Deutschland.

Neben Neuheiten und Updates für 2023 fanden die 2022 eingeführte und im Handel erhältliche Kollektion Elements sowie die Kochsysteme und Water Kollektion guten Anklang. Als Publikumsfavorit erwies sich das multifunktionale Design Shelf, ein besonders flaches Regal mit integrierter Absaugfunktion.

Der neue elegante und effiziente Wandabzug Fusion wurde gut aufgenommen, ebenso wie die Aktualisierungen einiger Spitzenmodelle, wie die vereinfachte und kostengünstigere Version Verso Easy, oder die optimierte Inselhaube Light, die sich so vom Kochfeld aus steuern lässt.

Besonderes gute Nachfrage erzielte der Einbauabzug Virgola als No Drop Version, die das Abtropfen des Kondensats auf Möbel vermeidet und erstmals auch im deutschsprachigen Raum verfügbar ist.

Die area30/cube30 in Ostwestfalen ist das Herz während der alljährlichen „Herbsthausmessen“ der Küchenindustrie im Einklang mit der küchenmeile A30. Die zwölfte Ausgabe der area30 2023 in Löhne/Ostwestfalen fand laut den Veranstaltern enormen Zuspruch bei allen Beteiligten. Die Fach- und Ordermesse der Küchenbranche mit 140 Ausstellern zog vom 16. bis 21. September 2023 12.316 Besucher aus Europa an.

Das Team von falmec auf der area30

