Finkemeier Holding setzt auf klare Strukturen, neue Führungskräfte & Zukunftsagenda

Seit der Gründung vor zwei Jahren wurde die Holding sukzessive aufgebaut, Strukturen wurden definiert und Verantwort­lichkeiten neu geordnet. Nun werden die Veränder­ungen sichtbar: Neue Kompetenzfelder innerhalb der Holding, eine moderne C-Level-Struk­tur bei Häcker sowie die Einbindung der nächsten Generation markieren den Beginn einer neuen Phase in der Weiterentwicklung des Familienunter­nehmens.

Strategische Rolle der Holding

Die Holding übernimmt innerhalb der Unternehmensgruppe zen­trale Aufgaben in den Be­reichen Vision & Strate­gie, Finanzen & Steuern sowie Kultur & Kommunikation. Damit wird die gesamte Organi­sation flexibler, effizienter und handlungs­fähiger – bei gleichzeitiger Bewahrung der Fundamente. „Häcker bleibt, was es ist – eine starke, eigen­ständig geführte Gesell­schaft. Die Holding erweitert unseren Handlungsspiel­raum, damit wir die gesamte Gruppe zukunftssicher aufstellen können“, so Jochen Finkemeier, geschäfts­führender Gesell­schafter.

Doppelstrategie für Wachstum und Resilienz

Die Finkemeier Holding verfolgt im Rahmen der Mittelfristplanung eine klare Doppelstrategie:

Stärkung des Kerngeschäfts von Häcker mit dem Ziel, die Marktposition weiter auszubauen.

Investitionen in neue Märkte und Geschäftsfelder, um Diver­si­fikation, Wachstum und Resilienz langfristig zu sichern.

Alle Tochtergesellschaften zahlen auf diese Strategie ein, sodass die Gruppe insgesamt robuster, internationaler und zukunftsfähiger auftritt.

Kompetenzfelder der Holding

Die Finkemeier Holding ist das strategische, klar strukturierte Dach der Unternehmensgruppe. Sie gliedert sich in drei Kompetenzfelder, die jeweils zentrale Aufgaben und Verant­wortlichkeiten bündeln:

Finance, Family Office, Kultur & Kommunikation (unter Leitung von Jochen Finkemeier) – Hier werden Finanzen, Controlling, Steuern, Immobilienmanagement sowie Fragen zu Werten, Nachhaltigkeit und Kommuni­kation zusammengeführt.

(unter Leitung von Jochen Finkemeier) – Hier werden Finanzen, Controlling, Steuern, Immobilienmanagement sowie Fragen zu Werten, Nachhaltigkeit und Kommuni­kation zusammengeführt. Strategy & Business Development (unter Leitung von Stefan Möller) – Dieser Bereich konzentriert sich auf Investitionen, Innovationen und den Ausbau neuer Geschäftsfelder.

(unter Leitung von Stefan Möller) – Dieser Bereich konzentriert sich auf Investitionen, Innovationen und den Ausbau neuer Geschäftsfelder. OPEX & Consulting (ebenfalls unter Leitung von Stefan Möller) – Im Fokus stehen die Steuerung der internationalen Gesellschaften, Prozessoptimierungen sowie die Erschließung von Konzernsynergien.

Die fünfte Inhabergeneration tritt ins Unternehmen ein

Mit dem Einstieg von Jan Finkemeier als Geschäftsführer bei Häcker zum 1. November 2025 übernimmt die fünfte Gene­ration erstmals operative Verantwortung im Familienunter­neh­men. Als Chief Digital Officer (CDO) wird er die digitale Trans­formation strategisch und operativ vorantreiben – unterstützt von erfahrenen Kolleginnen und Kolle­gen aus dem Ma­nagement. Jochen Finkemeier: „Dass mit Jan nun die fünfte Generation in unser Familienunter­nehmen eintritt, erfüllt mich mit großem Stolz. Es zeigt, dass unsere Werte und unsere Leidenschaft für Häcker auch in der Gen Z weiterleben. Für mich ist das ein starkes Zeichen von Kontinui­tät und Verbundenheit und zugleich ein wichtiger Schritt, um die erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens auf Dauer zu sichern.“

Neue C-Level-Struktur bei Häcker

Parallel zur Holding wurde auch die oberste Führungsebene von Häcker weiterentwickelt. Ab dem 1. November 2025 wird eine soge­nannte C-Level-Struktur umgesetzt, die internationaler Standard ist, klare Verantwort­lichkeiten schafft und die Unternehmens­führung auf mehrere kompetente Schultern verteilt:

Chief Operating Officer (COO) – Stefan Möller steuert die operativen Abläufe und sorgt für Effizienz in den Pro­zessen.

steuert die operativen Abläufe und sorgt für Effizienz in den Pro­zessen. Chief Sales Officer (CSO) – Matthias Berens wird als erfahrener Branchenexperte Vertrieb und Marketing inter­national ausbauen.

wird als erfahrener Branchenexperte Vertrieb und Marketing inter­national ausbauen. Chief Technology Officer (CTO) – Dirk Krupka verantwortet die technologische Weiterentwicklung und Innovations­projekte.

verantwortet die technologische Weiterentwicklung und Innovations­projekte. Chief Digital Officer (CDO) – Jan Finkemeier übernimmt den Bereich Digitalisierung und wird dabei eng von Dirk Krupka begleitet.

Mit dieser Kombination aus klar definierten Kompetenzfeldern in der Holding und einer modernen Führungsstruktur bei Häcker legt die Unternehmensgruppe die Basis für effi­zientes Arbeiten, transparente Entscheidungsprozesse und nach­haltiges Wachstum, was durch weitere personelle Veränderungen unterstrichen wird.

Mit Matthias Berens kehrt Anfang November ein erfahrener Branchenexperte ins Unternehmen zurück. Er wird Vertrieb und Marketing inter­national ausbauen und so Häcker nach­haltig stärken.

kehrt Anfang November ein erfahrener Branchenexperte ins Unternehmen zurück. Er wird Vertrieb und Marketing inter­national ausbauen und so Häcker nach­haltig stärken. Im gleichen Zug scheidet Olaf Thuleweit als Geschäftsführer bei Häcker aus und übernimmt die Funktion des Head of Operational Excellence in der Holding. Dort verantwortet er Prozessoptimierung, Konzernsynergien und Executive Support.

als Geschäftsführer bei Häcker aus und übernimmt die Funktion des Head of Operational Excellence in der Holding. Dort verantwortet er Prozessoptimierung, Konzernsynergien und Executive Support. Dirk Krupka hielt neben seiner CTO-Funktion auch das Ressort Digitalisierung inne und hat wichtige Projekte vorange­trie­ben. Er übergibt den Bereich nun an Jan Finke­meier und begleitet ihn als Mentor eng in der Einarbeitungsphase.

hielt neben seiner CTO-Funktion auch das Ressort Digitalisierung inne und hat wichtige Projekte vorange­trie­ben. Er übergibt den Bereich nun an Jan Finke­meier und begleitet ihn als Mentor eng in der Einarbeitungsphase. Stefan Möller hat in den vergangenen 24 Monaten auf Ge­schäftsführungsebene im Schulterschluss mit Jochen Finke­meier die Holding aufgebaut. Er wird bei Häcker weiterhin die COO-Position verantworten. Geplant ist, dass er zum Jahres­wechsel 2026/2027 den Geschäftsführerposten übergibt und sich ausschließlich den Aufga­ben innerhalb der Holding stellen wird. Eine entsprechende Nachfolgeregelung ist in vollem Gange und soll in den kommenden Monaten abge­schlos­sen sein.

hat in den vergangenen 24 Monaten auf Ge­schäftsführungsebene im Schulterschluss mit Jochen Finke­meier die Holding aufgebaut. Er wird bei Häcker weiterhin die COO-Position verantworten. Geplant ist, dass er zum Jahres­wechsel 2026/2027 den Geschäftsführerposten übergibt und sich ausschließlich den Aufga­ben innerhalb der Holding stellen wird. Eine entsprechende Nachfolgeregelung ist in vollem Gange und soll in den kommenden Monaten abge­schlos­sen sein. Jochen Finkemeier bleibt als Gesellschafter und CEO Sprecher der Geschäfts­führung von Häcker. Zugleich wird er seinen Fokus künftig verstärkt auf die Weiter­entwicklung der Holding richten: „Vor uns liegen große Herausforderungen, aber auch enorme Chan­cen. Mit der Finkemeier Holding schaffen wir die Basis, um die Stärke von Häcker mit einer zukunftsfähigen, professionell geführten Gruppe zu verbinden und den langfristigen Erfolg unseres Familien­unternehmens zu sichern.“

Die Bedeutung als Familienunternehmen bleibt zentraler Wert

„Bei allen Veränderungen bleibt eines unverändert: Wir sind und bleiben ein Familien­unternehmen. Unsere Tradition, unsere Werte und unsere Verantwortung prägen unser Handeln, und genau das wollen wir mit der Holding auch in Zukunft sichern“, so Finke­meier abschließend.

vlnr: Jan Finkemeier, Dirk Krupka, Matthias Berens, Stefan Möller, Jochen Finkemeier

Quelle: FinkemeierHolding