ELEKTRA – Drei erfahrene Branchenprofis übernehmen Schlüsselpositionen

Sören Söhnlein, Dennis Demmer und Ole Hein verstärken seit kurzem das Team bei ELEKTRA.

Vertriebsexperte Sören Söhnlein verantwortet bei dem Hersteller von hochwertigen und nachhaltigen Licht-Lösungen aus dem nordrhein-westfälischen Enger den Ladenbau Deutschland. Der gelernte Tischler bringt mehr als zehn Jahre Praxiserfahrung im Ladenbau mit. Seit über 25 Jahren arbeitet er im Vertrieb technischer und erklärungsbedürftiger Systeme. 2014 wechselte er in die Lichtbranche und vertiefte seine Kompetenz in maßgeschneiderten Lösungen.

Dennis Demmer ist seit Februar 2024 Teil des ELEKTRA-Teams. Er profitiert von seiner langjährigen Branchenerfahrung aus anderen Tätigkeiten. Nach seinem Start im Außendienst übernahm er zum 1. September die Leitung für den gesamten nationalen Vertrieb. In dieser Rolle betreut er die Kunden und wird klare Akzente in der Marktbearbeitung setzen.

Die Einkaufsleitung übernimmt Ole Hein. Er will mit seinem Branchen-Know-how den Servicegedanken und die Relevanz der Abteilung als wichtiges Element im Unternehmen stärken. Sein Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der Einkaufsprozesse und des ERP-Systems, um relevante Kennzahlen konsequent zu optimieren.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sören Söhnlein, Dennis Demmer und Ole Hein drei ausgewiesene Experten gewinnen konnten, die ihre Bereiche mit Fachwissen und klarer strategischer Ausrichtung stärken werden“, betont ELEKTRA-Geschäftsführer Boris Niessing. „Ich bin mir sicher, dass sie wertvolle Impulse setzen, die unsere Wachstums- und Entwicklungsziele nachhaltig unterstützen.“

Mehr Informationen unter: www.elektra.de

Quelle: Elektra