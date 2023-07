Fliesenkleber, Fugen- & Spachtelmassen in Deutschland 2023 – Die diskrete Macht steigender Preise

Der Markt für Fliesenkleber, Fugenmörtel, Bodenausgleichs- und Wandspachtelmassen verzeichnete im Jahr 2022 das zweite Jahr in Folge ein All-Time-High. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Fliesenkleber, Fugen- & Spachtelmassen in Deutschland stiegen die Herstellererlöse noch einmal um knapp drei Prozent gegenüber Vorjahr auf rund 1,03 Milliarden Euro. Einen höheren Umsatz gab es zuvor noch nie. Allerdings war der Anstieg zur Gänze preisgetrieben. Denn infolge eines schwächelnden Renovierungsmarktes sank die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent. Besonders unter Druck standen „Fliesenprodukte“ (Fliesenkleber und Fugenmörtel). Im Jahresabstand verkürzte sich der Absatz um vier Prozent, bei Bodenmassen und Wandspachtelmassen hingegen nur um etwa ein Prozent. „Die mengen- und wertmäßig gegenläufige Entwicklung öffnet den Stakeholdern den Spielraum für unterschiedliche „Markterzählungen“ enorm“, so Studienautor Dominique Otto. „Abhängig von der eigenen Entwicklung und Wahrnehmung sowie den Adressaten, kann die eine oder andere Entwicklung in den Fokus gerückt werden. Was wir im vergangenen Jahr erlebten war die diskrete Macht steigender Preise“, setzt Otto fort.

Tabelle: Marktentwicklung Fliesenkleber, Fugen- & Spachtelmassen in Deutschland | Herstellerumsatz in Mio. Euro Weitere Informationen finden Sie unter www.branchenradar.com

Quelle: Branchenradar