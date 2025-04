Forschungsprojekt mit ASSMANN: Mehr Kreislaufwirtschaft im Büro

Nachhaltigkeit ist für die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co. KG mehr als ein verantwortungsvoller Materialeinsatz. Es ist ein klares Bekenntnis, nach dem das Familienunternehmen seit 86 Jahren lebt – nachzulesen unter anderem im Nachhaltigkeitsbericht #weiter_gehen. Auch der neue Markenauftritt bezieht das Thema mit ein. Denn zu [A] wie Alles aus einer Hand gehören für ASSMANN nicht nur Produkte und Dienstleistungen für moderne Arbeitswelten, auch Verwertung und Wiederaufbereitung sollen zukünftig proaktiver einbezogen werden. Die Bereiche Workplace Consulting, Produktmanagement und Nachhaltigkeit werden dafür noch enger zusammenarbeiten. Mit dem Forschungsprojekt Circular.Office geht ASSMANN nun einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Transformation. Gemeinsam mit langjährigen Partnern wie Götessons Design und Object Carpet sowie dem Initiator, der Denkschmiede für nachhaltige Transformation „Neue Effizienz“, dem Wuppertal Institut und dem Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie arbeitet ASSMANN seit dem vergangenen Jahr intensiv daran, die Prinzipien der Circular Economy in der Büromöbel- und Interiorbranche voranzutreiben.

Innovations-Austausch im Circular Office Lab in den Wuppertaler Wiesenwerken

Alle zwei Wochen kommt das Projektteam online oder in regelmäßigen Präsenztreffen persönlich bei den beteiligten Partnern oder im Circular Office Lab in den Wuppertaler Wiesenwerken zusammen, um sich auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln. Ziel des Projekts ist es, Trends und Veränderungen in der Bürogestaltung aufzugreifen und zirkuläre Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die sowohl den Anforderungen von New Work, als auch den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft gerecht werden und so helfen, Ressourcen und CO2 zu sparen. Das Circular Office Lab ist Ausstellungs- und Experimentierraum, in dem zirkuläre Bürogestaltung in der Praxis demonstriert und getestet wird. Hier führt unter anderem eine Syneo Silence Box ein zweites Leben, nachdem sie ursprünglich als Prototyp genutzt wurde und nach mehreren Produkt- und Montageschulungen ausgemustert werden sollte. Auch ein höhenverstellbarer Schreibtisch aus der Canvaro Serie mit 100 Prozent recycelter Spanplatte im Trenddekor ist im Projekt-Showroom, der gleichzeitig für Veranstaltungen und Workshops offensteht, zu sehen. „Unser Antrieb ist es, eine nachhaltige, innovative und zirkuläre Arbeitswelt zu schaffen, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch zukunftsfähig ist“, beschreibt Projektmanager Niklas Wirtgen.

Material- und Ressourcenverbrauch weiter reduzieren

Ein Ansatz bei ASSMANN ist es zum Beispiel, den Material- und Ressourcenverbrauch weiter zu reduzieren, indem schon bei der Produktion Wiederverwendung von Rohstoffen und Möbeln sowie ihr späteres Recycling stärker mitgedacht werden. „Durch die Ausrichtung auf Kreislaufwirtschaft stellt sich die zentrale Frage: Was muss mit neuen Rohstoffen produziert werden und wo können recyceltes Material oder gebrauchte Produkte eingesetzt werden, ohne Kompromisse bei der Qualität?“, so Dr. Koch, die überzeugt ist, dass die Ergebnisse des Forschungsprojektes einen wertvollen Beitrag zum Wandel in der Büromöbelbranche leisten und diesen nachhaltig beschleunigen können. Darüber hinaus soll Circular.Office als ein Leuchtturm fungieren und weitere Branchen und Regionen zu einer nachhaltigeren Denkweise anregen.

Gefördert wird das auf drei Jahre ausgerichtete Forschungsprojekt durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Kommission sowie durch finanzielle Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen. Innovations-Austausch im Circular Office Lab (v.li.) Peter Knecht (Götessons Design Group) Ansgar Strunk(ASSMANN), Dominik Martin (Wuppertal Institut), Thomas Schulz (HeimTex Verband), Martin Auerbach (HeimTex Verband), Florian Robisch (Rehau Interior Solutions), Simone Müller (ASSMANN), Niklas Wirtgen (Neue Effizienz), Julia Koch (ASSMANN) und Jochen Stiebel (Neue Effizienz)

[A] Das Markenzeichen [A] repräsentiert dabei nicht nur den Leitgedanken [A]LL YOUR WORKPLACE NEEDS, sondern vereint alles, was ASSMANN seit über 85 Jahren ausmacht und das Unternehmen als Komplettanbieter auszeichnet: [A] wie Atmosphäre und Agilität. [A] wie Anspruch an Qualität. [A] wie Alles aus einer Hand, mit einem starken Fachhandel als Partner.

