„AIRY“: perfekter Schallschutz, optimale Ausleuchtung und saubere Raumluft

AIRY“ – das Hush-Office von Wacosystems – bietet dank transparenten Akustik-Kunststoffwabenplatten sowie einer Innenverkleidung mit Akustikvlies perfekten Schallschutz und erlaubt damit ungestörtes Arbeiten oder Kommunizieren selbst in großen Büro- oder Gebäudelandschaften

Auf der vergangenen Küchen-Fachmesse „area30“ feierte die neue Designleuchte der Avitana GmbH (Herford) „aira Luce“ mit integriertem Plasmafilter ihre vielbeachtete Premiere. Nach Austausch zu technischen Fragen übernimmt nun der Wabenplattenspezialist Wacosystems GmbH aus Herford diese innovative Lösung für seine jetzt im Markt platzierte, geschlossene Telefonbox Airy.

Doch ungestört in modernen Großraumbüros zu telefonieren, ist nur ein Anwendungsfall von vielen: Die Grundidee von Wacosystems ist das konzentrierte Arbeiten und vertrauliche Kommunizieren in angenehmer Atmosphäre in einem sonst hektisch-geräuschvollen, öffentlichen Umfeld. Was auch in Flughäfen, Bahnhöfen oder Call-Centern bzw. als Ruhezone in der Fertigung der Fall sein kann.

Airy bietet dank Akustik-Kunststoffwabenplatten und der Innenverkleidung mit Akustikvlies perfekten Schallschutz in beide Richtungen, also von außen nach innen und umgekehrt. Zudem ist diese Box dank Leichtbauweise – und damit geringem Gewicht – einfach zu transportieren, zu montieren sowie umzusetzen. Die nonverbale Kommunikation mit der Außenwelt bleibt dank transparenten Wandelementen dennoch gewahrt. Hochfunktional und mit angenehmen Raumgefühl erlaubt Airy das konzentrierte, individuelle Arbeiten „on demand“ in großen, modernen Gebäudelandschaften.

Airy wird in zwei Größen mit 1.200 mm Tiefe und 2.100 mm Höhe angeboten: als „single“ mit 1.200 mm oder – dann für vier Personen geeignet – als „double“ mit 2.300 mm Breite (alles Innenmaße). Der optional integrierte, höhenverstellbare Tisch ist nur ein attraktives Feature der neuen Indoor-Box: Highlight ist die an der Decke positionierte aira Luce-Designleuchte von Avitana mit steuerbarer LED-Beleuchtung.

Die Ausstattung von „AIRY“ mit „aira Luce“ sorgt für optimale Ausleuchtung und saubere Raumluft, denn der integrierte Kaltplasmafilter mit Umluftverfahren eleminiert zu jeder Zeit, verlässlich und geräuschlos nicht nur schlechte Gerüche, sondern auch Viren, Pollen und Bakterien

Diese schafft nicht nur die ergonomisch beste Ausleuchtung des Innenraums der Airy, sondern hilft auch einem lästigen Makel bekannter Systeme endlich ab: Der in aira Luce integrierte Kaltplasmafilter gewährleistet in jeder Minute saubere, hygienische Raumluft – geräuschlos, diskret und im energiesparenden Umluftverfahren. Der bisher abstoßende „Geruchs-Supergau“ beim Betreten einer zuvor längere Zeit genutzten Box gehört damit der Vergangenheit an!

Kaltplasmafiltersysteme dienen der effizienten Luftreinigung und säubern die Raumluft bis zu 98 Prozent von Gerüchen aller Art. Zudem eliminieren sie Viren, Pollen, Bakterien und Allergene. Wirksamkeit und Gesundheitsverträglichkeit lässt Hersteller Avitana kontinuierlich von unabhängigen Instituten überwachen.

Neben geringem Energieverbrauch – die LED-Lichtleistung bei einer Farbe von 3.000 Kelvin beträgt 21 Watt, die Leistungsaufnahme des Plasmafiltersystems liegt bei 8 Watt (Gebläsedurchsatz von 200 m³/h) – punktet aira Luce mit praktischer Wartungsfreiheit und – analog zur gesamten Airy-Telefonbox – Recycelbarkeit in den Materialkreislauf.

Die Designleuchte „aira Luce“ von Avitana (Herford) ‚krönt‘ die neu im Markt platzierte Telefonbox „AIRY“

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: Avitana/Fotos:wacosystems