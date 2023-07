Franke im house4kitchen: Lebensqualität & Wohlbefinden im Fokus

Weil die Küche die zentrale Bühne in unserem Zuhause ist: Hier wird gekocht, gegessen, gelacht, gefeiert und diskutiert. Für Genuss mit allen Sinnen entwickelt Franke abgestimmte Systeme mit raffinierten Details, die tägliche Arbeitsabläufe erleichtern und zu einem gesunden und harmonischen Umfeld beitragen. Design, Komfort und Vielfalt gehen Hand in Hand bei Franke. Denn: Ein großer Auftritt verdient eine große Bühne.

Franke Premiere: Reinheit und Genuss direkt aus der Armatur

Ein Highlight in puncto Reinheit und Genuss präsentiert Franke mit seiner neuen Filtertechnik: Die jüngste Produktentwicklung aus der Schweiz überzeugt durch ihre leistungsstarke und innovative Filtertechnologie. Sie befreit das Leitungswasser von unerwünschten Zusätzen – die neue Lösung steht für unbeschwerten Wassergenuss direkt aus der Armatur und eine Reinheit, die man schmeckt und riecht. So lassen sich Tag für Tag Unmengen an Plastik- und Mehrwegflaschen vermeiden. Mehr verrät Franke vorab nicht – lassen Sie sich überraschen auf dem Messestand im house4kitchen!

Armaturen: Öko-Design und Schutz wertvoller Ressourcen

Ohne Wasser kein Leben. Im täglichen Gebrauch ist es nicht immer bewusst, aber Wasser ist eine knappe und überaus kostbare Ressource. Daher entwickelt Franke Armaturen, die im Design Maßstäbe setzen und auch funktionell überzeugen: etwa mit der Eco- Wassersparkartusche, die den Wasserdurchlauf reduziert, einer präzisen Temperaturkontrolle oder einer Sensor Armatur, die den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser erleichtert und den Verbrauch minimiert. Besonders nachhaltig sind die Modelle aus massivem Edelstahl: robust, authentisch und nahezu unverwüstlich – nach einer sehr langen Lebensdauer lässt sich das Echtmaterial zudem recyceln.

Wohlbefinden und Lebensqualität stehen im Fokus der Franke Präsentation im house4kitchen 2023

Die neuen Vertical Pro-Hauben: Balance von Leistung und Design

Mit den neuen Dunstabzugshauben der Reihe Vertical Pro vereint Franke zukunftsweisende Technologie mit grazilem Design. Maximale Leistung ist gepaart mit einem starken Filter und dem flüsterleisen Sound Pro Gebläse. Durch die größere Dimension der Hauben lassen sich die überaus eleganten Modelle noch besser reinigen und leuchten den Kochbereich exzellent aus. Die exklusive Premiumlinie Mythos Vertical Pro überzeugt auch in puncto Energieeffizienz: Sie trägt die Energieklasse A++ und ist eine hervorragende Wahl für alle, die ihren ökologischen Fußabdruck verringern möchten – Funktionalität und Ästhetik, die selbst die anspruchsvollsten Köche begeistern.

