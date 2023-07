IKEA feiert 80-jähriges Jubiläum

IKEA feiert heute sein 80-jähriges Jubiläum und bringt zu diesem Anlass eine Kollektion heraus, für die das Unternehmen die beliebtesten Design-Klassiker aus acht Jahrzehnten IKEA neu interpretiert. Die Nytillverkad Kollektion umfasst Einrichtungsgegenstände und Wohnaccessoires, bleibt den Originaldesigns treu, erfindet sie aber in frischen, auffälligen Farben sowie modernen Materialien und Konstruktionen neu.

Das Ergebnis: Eine kultige Liebeserklärung an die Vergangenheit und gleichzeitig ein freudiges Vorausblicken in die Zukunft. In den kommenden beiden Jahren werden die Neuinterpretationen in verschiedenen Produkteinführungen unter dem Namen Nytillverkad – schwedisch für „neu hergestellt“ – erscheinen.

„Als Unternehmen sind wir stolz auf unsere 80 Jahre an Innovationen, Lösungen, kultigen Produkten und Aktionen. Aus einer führenden Position heraus und mit einem neugierigen, positiven, aber bescheidenen Blick in die Zukunft werden wir uns weiterhin für die vielen Menschen einsetzen, innovativ sein, zukünftige Trends vorhersehen und neue Arbeitsweisen testen, die die Bedürfnisse der vielen Menschen und unseres Planeten widerspiegeln. Gemeinsam mit unseren Mitarbeiter:innen, Kund:innen, Lieferant:innen, Partner:innen und Unterstützer:innen bauen wir die nächsten 80 Jahre IKEA und eine bessere Zukunft auf“, so Alpaslan Deliloglu, CEO und Chief Sustainability Officer bei IKEA Österreich.

Back to the future

Bei IKEA sind die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stets miteinander verbunden: „Wir stehen in den Startlöchern, in diesem Jahr unseren 80. Geburtstag zu feiern und möchten zeigen, wie unsere Vergangenheit immer von den Möglichkeiten der Zukunft inspiriert und wie unsere Zukunft stets durch unsere Erfolge in der Vergangenheit definiert wurde“, sagt Fredrika Inger, Geschäftsführerin von IKEA of Sweden. „In den letzten 80 Jahren haben wir viele Möbel entworfen, die in das Zuhause so vieler Menschen eingezogen sind und jetzt war es an der Zeit, die Vergangenheit Revue passieren zu lassen. Für Nytillverkad haben wir unsere Klassiker neugestaltet, damit sie in die heutige Zeit passen und dem Stil aktueller und zukünftiger Generationen entsprechen“, fügt sie hinzu.

Das Erbe der Vergangenheit

Am 28. Juli 1943 registrierte der damals 17-jährige Ingvar Kamprad (im Bild oben) in Schweden ein Unternehmen, das er IKEA nannte. Ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben seines Namens, Ingvar Kamprad, seines Familienhofs Elmtaryd und der örtlichen Gemeinde Agunnaryd. Mit viel Mut, Elan und einem starken Unternehmergeist gelang es Ingvar seinen Traum zu verwirklichen und aus dem Verkauf von Kleinwaren das Fundament für die gesamte IKEA Erfolgsgeschichte zu legen. Seit der Gründung im Jahr 1943 hat sich IKEA zu einem globalen Einrichtungsunternehmen entwickelt, das für praktische Lösungen und erschwingliches Design bekannt ist. Ganz nach dem Motto „Veränderung ist die einzige Konstante” hat sich bei IKEA in den vergangenen 80 Jahren viel getan. Die Werte, die das Unternehmen vertritt und die Ansprüche, die an IKEA gestellt werden, stellen aber stets sicher, dass das Ziel, einen besseren Alltag für die vielen Menschen zu schaffen, an oberster Stelle steht.

10 Dinge, die man über 80 Jahre IKEA wissen sollte:

1. Am 30. März 1926 wird der Unternehmensgründer Ingvar Feodor Kamprad in Pjätteryd, Älmhult, Südschweden geboren (- † 27. Januar 2018 in Liatorp, Älmhult).

2. Im Alter von 5 Jahren (1931) machte Ingvar seinen ersten Schritt zum Geschäftsmann. Er beginnt damit, Streichhölzer, Weihnachtskarten, Saatgut und Stifte auf seinem Fahrrad an die Nachbar:innen zu verkaufen.

3. 1943 gründet Ingvar in Schweden eine Firma für seinen Verkauf von Kleinwaren, er ist erst 17 Jahre alt. Das Geld für die Gründung gab ihm sein Vater als Belohnung für gute Schulnoten.

4. Ingvar nennt die Firma IKEA. Ein Akronym – also ein gesprochenes Wort – zusammengesetzt aus den Initialen des Gründers Ingvar Kamprad, Elmtaryd, dem Bauernhof, auf dem er aufwuchs und Agunnaryd, dem nahegelegenen Dorf.

5. Erst fünf Jahre später (1948) nahm er Möbel in sein Sortiment an Kleinwaren auf. Zwei Jahre später (1950) brachte er seinen ersten Katalog heraus, der IKEA bis 2021 begleitete.

6. Das erste IKEA Möbelhaus wurde 1958 in Älmhult (Südschweden) eröffnet. Sein erstes Möbelhaus im Ausland eröffnete er 1963 in Oslo (Norwegen) und das erste österreichische in der Shopping City Süd bei Wien im Jahr 1977.

7. 1956 – Ingvar und der Designer Gillis Lundgren lösen das Problem von auftretenden Transportschäden, indem sie die Beine des LÖVET-Tisches entfernen. Das revolutionäre Konzept der Selbstmontage und der Flatpacks war erfunden.

8. 1960 – das erste IKEA Restaurant eröffnet. Ingvar war aufgefallen, dass die Menschen sein Einrichtungshaus zur Mittagszeit verließen, um in den Restaurants von Älmhult zu essen. Dies beeinträchtigte das gesamte Einkaufserlebnis. Ingvar erkannte, dass hungrige Kund:innen schlecht für sein Geschäft sind.

9. 1965 – das IKEA Einrichtungshaus Kungens Kurva wird außerhalb von Stockholm eröffnet und ist zu dieser Zeit das größte Möbelhaus in Nordeuropa.

10. Nachdem das bei einem Brand stark beschädigte IKEA Einrichtungshaus Kungens Kurva 1971 wiedereröffnet, ist der Andrang so groß, dass den Kund:innen erlaubt wird, die Flatpacks selbst aus dem Lager zu holen – das Selbstbedienungskonzept wurde aus einer Notsituation heraus erfunden.

Mehr zu IKEA gibt’s hier

Quelle: IKEA