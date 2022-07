Franke im house4kitchen: „Tauchen Sie ein ins pure Erlebnis“

Vom 17. bis zum 23. September präsentiert Franke faszinierende Neuheiten und zukunftsweisende Lösungen, die aktiv dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und unsere Umwelt zu erhalten. Tauchen Sie ein ins pure Erlebnis bei Franke. Die Besucher können sich auch in diesem Jahr auf beeindruckende Neuheiten von Franke freuen – ein Highlight werden zweifellos die Metallic-Farben für Edelstahlbecken, die jeder Küche besondere Eleganz verleihen. Sämtliche Einzelkomponenten rund ums Becken gibt es in diesem trendigen Look und sie sind perfekt kombinierbar, um harmonische oder ganz individuelle Kreationen zu schaffen. Zudem wird Franke in Löhne eine innovative Hauben-Technologie vorstellen, bei deren Entwicklung langjähriges Know-how zum Thema Luftaufbereitung eingeflossen ist. Denn frische, saubere Luft sorgt in besonderem Maße für Wohlbefinden – nicht nur beim Kochen, sondern zu jeder Zeit und überall in unserem Zuhause. „Mit Air Hub haben unsere Hauben-Spezialisten ein bislang einzigartiges System entwickelt“, ist Marta Botey, Head Category Management & Marketing DACH der Franke Home Solutions, überzeugt. „Ein System, das zwei Funktionen vereint, zum einem während des Kochens zuverlässig den Kochdunst absaugt, zum anderen aber im Alltag dank seiner Filterfunktion für beste Luftqualität sorgt. Wir freuen uns den Besuchern in Löhne diese herausragende technische Innovation vorstellen zu können.“

Active L Twist: Clevere Details für höchsten Komfort

Ein weiterer Eyecatcher in Löhne ist die Active L Twist, die mit ihrem klaren Design Akzente in der Küche setzt. Ihre Raffinesse zeigt sich aber im Detail: So hat Franke in die clevere Armatur einen Drehknopf integriert, über den sich der Abfluss im Becken schließen und öffnen lässt – einfach, sicher und hygienisch. Der Drehknopf verbindet die Armatur mit der Spüle, eine weitere Lochbohrung für die Ventilbetätigung wird nicht mehr benötigt. So lässt sich die Küche noch besser sauber halten. Zudem müssen die Hände nicht mehr ins heiße und schmutzige Wasser getaucht werden – ein kleines Detail für großen praktischen Komfort im Alltag.

Mit der Active L Twist werden Spüle und Armatur zu einer Einheit. Der Brausestrahl der Armatur erleichtert die Reinigung ebenfalls: Mit Kraft und Präzision beseitigt er selbst hartnäckige Reste auf Pfannen und Geschirr, Gemüse und Obst lassen sich mit wenig Aufwand reinigen. Die ausziehbare Brause erreicht jeden Winkel der Spüle. Der integrierte Laminar-Strahlregler von Franke reduziert zugleich wirksam Luftverwirbelungen und erzeugt so einen kristallklaren und leisen

Die technisch ausgefeilte Armatur ist hochwertig verarbeitet, langlebig und nachhaltig par excellence. Unter anderem aufgrund der Eco-Wassersparkartusche: Dank einer Volumenschwelle rastet der Bedienhebel bei einem reduzierten Wasserdurchlauf leicht ein. So lassen sich Wasserverbrauch und Kosten mühelos senken. Durch ihre klare und geradlinige Formensprache harmoniert die Active L Twist im modernen Küchenambiente, sie ist in Edelstahl-Optik oder Black Matt erhältlich. Damit passt sie farblich perfekt zu den Becken und Spülen und ist kompatibel mit einer Vielzahl an Franke-Modellen aus Edelstahl sowie Fragranit.

Im house4kitchen präsentiert Franke die Active L Twist: Eine technisch ausgefeilte Armatur mit integriertem Drehknopf zum Schließen und Öffnen des Abflusses der Spüle.

Die Active L Twist von Franke macht Spüle und Armatur zu einer Einheit. Die ausziehbare Brause erreicht jeden Winkel der Spüle, Obst und Gemüse lassen sich bequem reinigen. Der Laminar-Strahlregler erzeugt einen kristallklaren, spritzarmen und leisen Wasserstrahl.

