Franke: Kompetenz für Edelstahl in der Küche

Die Atlas Neo ist ein absoluter Bestseller, eine clevere technische Lösung hat Franke mit der berührungslos bedienbaren Atlas Neo Sensor im Portfolio. Ein optisches Highlight sind die farbigen Varianten der Mythos Masterpiece Armatur in Gold, Kupfer, Anthrazit und Edelstahl.

Edelstahl: Der Klassiker für Profi- und Privatküchen

Kochprofis in aller Welt setzen auf Edelstahl. Ob Restaurant, Kantine, Café oder Hotel – von der Spüle mit Armatur über die Arbeitsplatte bis zum Küchenmobiliar spielt Edelstahl seine Stärken aus. Der Materialklassiker ist robust, hygienisch und dabei zeitlos ästhetisch. Kein Wunder also, dass Edelstahl auch in der privaten Küche eine nachhaltig gute Wahl ist. Franke setzt auf hochwertigen Chrom-Nickel-Stahl, der durch verschiedene Oberflächenbearbeitungen seine individuelle Optik erhält und zudem extrem widerstandsfähig gegen Rost, Hitze und äußere Einflüsse ist. Dank der pflegeleichten und porenfreien Oberfläche ist das Material von Natur aus hygienisch. Zudem ist es umweltfreundlich, vollständig recycelbar und unterstützt so nachhaltiges Wohnen.

Massiver Edelstahl: Perfekt für Armaturen

Auch Armaturen profitieren von den Vorzügen des robusten Materialklassikers – etwa, dass er enorm hitzebeständig und schockresistent gegen rasche Temperaturwechsel ist. Zudem ist der Grundkörper aus massivem Edelstahl korrosionsbeständig, und haushaltsübliche Säuren wie Essig- oder Zitronensäure können ihm nichts anhaben. Durch die massive Fertigung entfällt das Risiko von Beschädigungen oder Abplatzungen, die Armaturen sind zudem wenig anfällig für Ablagerungen und Kratzer.

Edelstahlfans schätzen vor allem die schlichte Eleganz. Fugenlos aus einem Guss gefertigt überzeugen die Armaturen mit zeitlos klarem Design, sie lassen sich harmonisch in jedes Küchenumfeld integrieren. Die Kombination mit Holz verleiht ein behagliches Ambiente. Im Bild die Atlas Neo von Franke

Hygiene leicht gemacht

Edelstahl erfüllt höchste Hygienestandards. Seine porenfreie Oberfläche verhindert, dass Schmutz, Keime oder Flüssigkeiten eindringen. Das Material nimmt keine Gerüche auf und ist resistent gegenüber Verfärbungen, wie etwa durch Tomatensoße, Rotwein oder Tee. Mit minimalem Pflegeaufwand lassen sich Edelstahloberflächen über Jahre hinweg in Topform halten. In Kontakt mit Sauerstoff bildet sich eine passive Schutzschicht, die sich kontinuierlich selbst erneuert. Regelmäßiges Polieren kann zudem helfen, die typische Patina noch widerstandsfähiger zu machen. Für die tägliche Reinigung genügen warmes Wasser und ein Schwamm.

Die Atlas Neo Sensor lässt sich hygienisch und berührungslos mittels eines Sensors aktivieren. Die massive Edelstahlarmatur mit ihrem hohen Auslauf ist zeitlos und geradlinig im Design.Armaturen aus Edelstahl: Zeitlos schön, langlebig und nachhaltig

Neben den optischen Vorteilen ist Edelstahl höchst nachhaltig, denn es ist vollständig recyclingfähig. Franke verwendet zudem Edelstahl, der bis zu 90 % aus recyceltem Material besteht, das weltweit aus hochwertigen Quellen stammt.

Vielseitig und technisch ausgefeilt – die Edelstahlarmaturen von Franke

Franke bietet ein vielseitiges Sortiment an Edelstahlarmaturen: vom kompakten Festauslauf über flexible 360 Grad-Modelle bis hin zu semi-professionellen XL-Lösungen mit Auszugsbrause. Technische Finessen unterstreichen die Innovationskraft von Franke: Der Laminar-Strahlregler erzeugt einen kristallklaren und spritzarmen Wasserstrahl, die Vorfensterarmaturen sind im Handumdrehen umgelegt. Herausragend in puncto Hygiene und Funktionalität ist die Atlas Neo Sensor. Sie lässt sich berührungslos aktivieren und bleibt auch bei schmutzigen Händen sauber.

Der innovative Laminar-Strahlregler von Franke erzeugt einen kristallklaren, spritzarmen und leisen Wasserstrahl

Innovatives Design: Edelstahl in Farbe

Ein Highlight sind die Franke Edelstahlarmaturen in glänzenden Metallic-Farben, allen voran die Designarmatur Mythos Masterpiece: Die Armatur ist exakt auf das Design der gleichnamigen Kollektion abgestimmt – auf die Edelstahlbecken und Zubehör in glänzenden Metallic-Farben. Mit ihrem strukturierten Körper, der klaren

Geometrie und der weichen, runden Form wird die Armatur zum Blickfang am Wasserplatz. Sie wirkt gleichermaßen charakterstark wie elegant. Zusätzlich zum klassischen Edelstahllook stehen glänzendes Gold, Kupfer und Anthrazit zur Auswahl. Mit der PVD-Beschichtung sehen die Armaturen nicht nur edel aus, sie

werden zugleich noch beständiger gegenüber Abnutzung, Kratzern und Korrosion. Eine Armatur mit PVDOberflächenbehandlung hält UV-Strahlung stand und macht Fingerabdrücke in einer viel genutzten Küche weniger sichtbar.

Die Mythos Masterpiece Armatur ist Teil der gleichnamigen Kollektion von Franke: Mit der PVD-Beschichtung sehen die Armaturen nicht nur edel aus, sie werden zugleich noch beständiger gegenüber Abnutzung, Kratzern und Korrosion

