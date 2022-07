Franke Maris Fragranit. Spektakulär groß.

Ob beim Kochen, Zubereiten von Speisen oder beim Abwaschen: In der Küche legen wir Wert auf Langlebigkeit und Funktionalität. Daher vereint Franke bei seinen Produkten moderne Optik mit cleveren Details und praktischem Nutzen. Denn nur, wer sich auf seine Produkte in der Küche verlassen kann, kann auch der Kreativität beim Kochen freien Lauf lassen.





Maris Fragranit Becken: Mehr Platz für Inspiration

Das Franke Maris Fragranit Becken kombiniert Ästhetik mit Funktionalität: Geradliniges Design und die ausgeglichenen Proportionen schaffen Raum für Kreativität, Komfort und Effizienz – das Becken ist der Mittelpunkt der Aktivitäten, sowohl beim Backen, Kochen oder Abspülen. Mit einer Größe von bis zu 720 mm bietet das Becken nicht nur für Töpfe und Pfannen Platz, selbst sperrige Backbleche lassen sich problemlos reinigen.



Grenzenloses Design: eleganter Look mit breiter Farbpalette Das minimalistische Äußere der Maris Becken wird geprägt durch schmale Ränder und weiche Kanten – so fügt es sich harmonisch in alle Küchenarbeitsplatten ein. Der verdeckte Überlauf verleiht dem Becken zusätzlich eine zeitlose Ästhetik. Das Maris Fragranit Becken ist nicht nur in einer Vielzahl an Farben erhältlich, sondern auch Teil der Black Collection, mit der Franke einmal mehr seinen hohen Designanspruch unterstreicht. Überlauf, Drehknopf, Ventilkelch und Siebkorb sind ebenfalls in mattem Schwarz gehalten, sie verschmelzen optisch mit dem Becken und bilden so eine homogene Einheit. Insgesamt stehen fünf zeitlos schöne Farbvariationen für den individuellen Geschmack zur Auswahl: Onyx, Black Matt, Steingrau sowie Glacier und Cashmere.

Die formschönen Franke Maris Becken aus Fragranit sind ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award 2022

Robust, langlebig und schön: Fragranit

Fragranit ist langlebig und robust, wird aus Quarz hergestellt und zählt zu den härtesten Materialien überhaupt. Durch die Kombination mit Acrylharz ist Fragranit äußerst resistent gegenüber Kratzern, Hitze und Temperaturschocks. Darüber hinaus sind die Becken farb- und UV-beständig, aufprallresistent und lebensmittelecht. Wie alle Fragranit Spülen ist auch das Maris Becken mit Sanitized® ausgestattet und besitzt eine besonders hygienische Oberfläche. Die bewährte Silberionen-Technologie reduziert dabei das Bakterienwachstum um bis zu 99%. Das neue Maris Fragranit Becken ist in den Größen 370 mm, 520 mm und 720 mm sowohl für den 45er, 60er wie auch für den 80er Unterschrank erhältlich. Neben dem klassischen Einbau kann es auch flächenbündig oder als Unterbau installiert werden.

In der „Black Collection“ ist nicht nur das Maris Becken in mattes Schwarz getaucht, sondern auch Überlauf, Drehknopf, Ventilkelch und Siebkorb. So verschmelzen sie optisch miteinander und bilden eine homogene Einheit.

Weitere Informatonen finden Sie unter www.franke.com

Quelle: Franke GmbH