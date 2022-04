Frischer Wind für next125: der „New Look“

In den vergangenen 20 Jahren ist next125 zu einer Premiummarke mit internationalem Renommee gewachsen. Und so war nun für die Markenma¬cher in Herrieden die Zeit reif, den Auftritt neu zu denken. In einem umfangreichen Prozess des Rebrandings wurden daher die bestehenden Markenelemente umfassend auf den Prüfstand gestellt und ein neues Erscheinungsbild geschaffen.

„Die Entscheidung für einen „New Look“ ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Sie zeigt, dass next125 ein neues Selbstverständnis entwickelt hat. Durch klare, reduzierte, zeitgemäße und sympathische Elemente möchten wir dies in unserem „New Look“ nun auch optisch zum Ausdruck bringen“, so Markus Schüller, Geschäftsführer von next125.

Max Heller, Markus Schüller, und Annette Schumacher

Dreh- und Angelpunkt des neuen Erscheinungsbildes ist das Logo. Der bisherige ‒ seit Anbeginn der Marke geführte ‒ filigrane Schriftzug mit tiefgestellter Zahl weicht einer kräftigen Gestaltung. Dadurch, dass Buchstaben und Zahlen selbstbewusst auf einer Ebene stehen, ist das neue Design aufmerksamkeitsstärker, kompakter und geradliniger. Insbesondere das markante Anfangs-„n“ bietet mit seiner Seriphe Wiedererkennungswert und ist bestens für den Einsatz in verschiedenen Kommunikationsmitteln geeignet. Durch den neuen Look wirkt die Wortmarke insgesamt präsenter, zeitgemäßer und spiegelt das Standing von next125 wider.

Ergänzend zum Logo wurden außerdem sämtliche typographischen und visuellen Bestandteile überarbeitet. So haben die Bildsprache sowie die Schriftarten ein umfangreiches Facelift erhalten und ein neues Narrativ wurde entwickelt: die Creative Makers. Hiermit werden bei next125 Menschen bezeichnet, die mit ihrer Haltung und ihren Themen die Marke gestalten, inspirieren und leben. Der Dialog zwischen diesen Protagonisten ist der Schlüssel zum crossmedialen Storytelling in der Kommunikation und zu inspirierenden Kollaborationen.

Die verschiedenen Elemente des „New Looks“ werden in Kürze live im Handel sowie in allen Printmedien und Kommunikationskanälen von next125 erlebbar sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.com

Quelle: Schüller Küchen