GARANTIEMAX: Neue Features, neue Partner, neue Maßstäbe

Bei VZUG+KITCHEN handelt es sich um ein Produkt, welches die Küche zu den verbauten V-ZUG Geräten schützt – Hierbei sind Fremdprodukte anderer E Geräte Hersteller ausgenommen, dies ist auch der wesentliche Unterschied zu XCARE+KITCHEN. Das Produkt lässt sich über den Planungskatalog von V-ZUG in der Planungssoftware zur Küche hinzufügen. Ein besonderes Extra: V-ZUG subventioniert ihren Partner-Händlern das Produkt zu 100%, sofern die Anforderungen erfüllt werden. So kann bei einer Küche mit V-ZUG Geräten ein vollumfänglicher Schutz der Küche erreicht werden.

Garantiemax GF Marcel Scholle und CPPO David Finkler

BORA und Quooker ergänzen das Shopangebot

Doch damit noch nicht genug. GARANTIEMAX entwickelt die eigene Web App für Endkunden stetig weiter. Neben Informationen zur Küche und Küchenpflege sowie Dokumenten zur Garantie ergänzt bereits seit einiger Zeit ein Zubehörteile-Shop das App-Angebot. Dieser wurde nun um weitere Shops ergänzt. Jüngst wurden die Shops der Unternehmen BORA und Quooker in die App-Landschaft aufgenommen.

Diese Neuerungen wird GARANTIEMAX auf der kommenden Küchenmesse küchenwohntrends in Salzburg näher vorstellen. Neue sowie bereits angebundene Händler können sich vom 7. bis 9. Mai 2025, täglich von 9 bis 18 Uhr, am Stand G64 über die Einzelheiten der Produkte informieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.garantiemax.de

Quelle: Garantiemax