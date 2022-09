GRASS is green

Möbel sollen das Leben komfortabler machen, zum Lebensstil passen und langfristig haltbar sein. Manche Möbelstücke halten ein Leben lang oder werden sogar an die nächste Generation übergeben. Wie Design und ein auf die Zukunft aufgerichtetes Wirtschaften möglich ist, kann man bei GRASS sehen. Um gegenläufigen Trends wie Fast Interior, also kurzlebige und dafür günstige Möbel, etwas entgegenzusetzen, setzt GRASS auf durchdachte Qualität, wie Harald Klüh, Global Brand Manager bei GRASS, erzählt: „Es gibt verschiedene Ansatzpunkte für Nachhaltigkeit bei GRASS. Einer ist das Produkt und an unserer neuen Stahlzarge Vionaro V8 kann man sehr gut erläutern, was Nachhaltigkeit am Produkt bedeutet.“ Vionaro V8 ist lediglich 8 Millimeter schmal, womit die Grenzen des Machbaren einmal mehr durch GRASS verschoben wurden. Dadurch wird einerseits Material gespart, andererseits ein minimalistisches Kunstwerk im Möbelinneren geschaffen, an dem man sich nicht sattsieht. Und noch wichtiger: Vionaro V8 ist eine reine Stahlzarge, die einzige, die ganz ohne Kunststoffelemente auskommt. Das schafft höchste Stabilität und Langlebigkeit und garantiert eine fast hundertprozentige Recyclingquote.

Harmonie im Möbel und darüber hinaus

Ein System für alle Wohnbereiche: Mit Vionaro V8 bietet GRASS die perfekte Lösung, um Küchen-, Bad- und Wohnmöbel mit dem gleichen Bewegungs-System auszustatten. Das puristische Design lässt Vionaro V8 gewissermaßen zum Bindeglied zwischen den einzelnen Wohnbereichen werden – und ermöglicht dabei eine optimale Stauraumnutzung. Für das perfekte Bewegungserlebnis sorgt dabei eine der weltweit erfolgreichsten Unterflur-Führungen für Vollauszüge: Unter dem Vionaro V8-Schubkasten gewährleistet das Führungs-System Dynapro exzellente Laufeigenschaften, präzise Bewegungen und hohe Stabilität.

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

Das Vionaro V8 Slim Drawer System ist in fünf Zargenhöhen erhältlich: vom Herdschubkasten bis zum 250-mm-Auszug. Bei den Auszugsoptionen sticht besonders die hohe Glaszarge hervor, die ganz ohne Front- und Rückwandhalter auskommt. Mit verschiedenen Ergänzungen und Designoptionen lässt sich das System zudem weiter individualisieren.



Weitere Informationen finden Sie unter www.vionaro-v8.com

Quelle: GRASS