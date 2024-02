Grill-Neuheit von RÖSLE – smarter Gasgrill mit App-Funktion

Beilagen und Getränke vorbereiten, den Tisch decken, Gäste empfangen, gemeinsam anstoßen, ein Schwätzchen halten – an einem gemeinsamen Grillabend ist viel zu tun. Damit nichts anbrennt und man jederzeit alles im Auge und unter Kontrolle hat, gibt es jetzt von RÖSLE eine Gasgrill BBQ-Station mit App-Überwachung. So können die Grilltemperatur und der Gargrad des Grillgutes zuverlässig geprüft werden, auch wenn man gerade nicht am Grill steht. Über die App besteht auch die Möglichkeit, die Fleischsorte und den gewünschten Garzustand auszuwählen oder eine bestimmte Kerntemperatur einzustellen. Sobald diese Vorgaben erreicht sind, ertönt ein Signal und das perfekt gegarte Grillgut ist bereit zum Servieren.

Weitere Ausstattungs-Highlights: Temperaturfühler, Back Burner, Sichtglasscheibe

Drei Temperaturfühler sorgen für die wichtigsten Infos: Der in der Brennkammer integrierte Fühler zeigt die Garraumtemperatur an, während zwei weitere Edelstahlmessfühler die Kerntemperatur des Grillgutes ermitteln. Die Anzeige erfolgt über das LED-Display im rechten Seitentisch oder die App. Doch damit nicht genug. Der leistungsstarke Infrarot-Keramik Back Burner erzeugt eine hohe, gleichmäßige Hitze und liefert etwa in Kombination mit einem Drehspieß knusprige Grillhähnchen, Spieß- oder Rollbraten. Das Grillgut wird auf dem Drehspieß schonend und langsam gegart und die Infrarotstrahlung sorgt zugleich für eine beeindruckende Krustenbildung. Durch das indirekte Grillen mit seitlicher Hitze tropft zudem kein Fett ins Feuer, unangenehme Rauchbildung sowie das Risiko von Fettbränden werden vermieden. Die freie Sichtglasscheibe ohne Deckelthermometer bietet den perfekten Einblick in den Garraum und ermöglicht eine leichte Reinigung.

Faktencheck GASGRILL BBQ-STATION VIDERO PRO G4-SB SMART VARIO+

Art.-Nr. 25602 | 1.199,- €

• Gasgrill mit 4 Haupt-Brennern aus Edelstahl (je 3,5 kW)

• Haupt-Grillfläche: 70 × 45 cm, 3.150 cm2

• praktischer Warmhalterost für noch mehr Grillfläche: 70 × 16 cm, 1.120 cm2

• inkl. zwei Kerntemperatursensoren

• Fernkontrolle der Garraum- und der Kerntemperatur mithilfe der Bluetooth-App, Einstellung der Grillgut-Zieltemperatur möglich

• Anzeige der Garraum- und der Kerntemperatur über die App oder das digitale Display im rechten Seitentisch

• mit Infrarot-Keramik Back Burner (3,2 kW)

• beidseitig klappbare Seitentische

• freie Sichtglasscheibe ohne Deckelthermometer, für noch mehr Einblick in den Garraum

• mit zwei geräumigen Schubladen mit extra langem Auszug

• Launch: Ende März 2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com

Quelle: Rösle