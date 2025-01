„Guard“-Serie von Miele: Die neue Staubsauger-Generation definiert Bodenpflege neu

Mit fast 11 Millionen Exemplaren ist er das meistverkaufte Miele-Gerät aller Zeiten und Sieger in ungezählten Produkttests – der Bodenstaubsauger „Complete C3“. Zwölf Jahre nach seinem Marktstart bringt Miele nun eine neue Generation Bodenstaubsauger mit Beutel auf den Markt – und setzt mit seinem Guard L1 nochmal ordentlich eins drauf: Das neue Spitzenmodell ist noch komfortabler, hygienischer, eleganter und vernetzt. In Verbindung mit den beiden weiteren Baureihen M1 und S1 stellt sich Miele bei den Bodenstaubsaugern mit Beuteln komplett neu auf. Marktstart in Österreich ist Februar 2025.

Leistungsstark, hygienisch, leise, sparsam und langlebig, das zeichnet einen guten Bodenstaubsauger mit Beutel aus – und Miele ist hier in vielen Ländern die Nummer eins. Weiterhin sind Beutelstaubsauger, neben Akku-Handstaubsaugern und Saugrobotern, ein wichtiger und beliebter Helfer in den Haushalten, gerade in Hinblick auf Hygiene. Die Fangemeinde des Klassikers bleibt groß – und treu. Denn die Vorteile der „Beuteltiere“ liegen auf der Hand, darunter die gänzlich staubfreie Entleerung, die vor allem für Menschen mit Allergien elementar ist. Dank des Kabels unbegrenzt saugen zu können, ohne sich um die Laufzeit oder Lebensdauer eines Akkus kümmern zu müssen, ist ein weiteres Plus. Viele schätzen zudem das geringe Gewicht in der Hand beim Saugen.

Entsprechend groß sind die Erwartungen, wenn das Deutsche Familienunternehmen, das 1927 seinen ersten Kesselsauger auf den Markt gebracht hat, für diese Produktgattung einen umfassenden Generationswechsel ankündigt. Und Miele liefert:

„Schon der Name „Guard“, was im Deutschen so viel bedeutet, wie „Beschützer“ ist Programm“, sagt Sonja Gabriel, Vice President Category Marketing unter anderem für die Bodenpflege bei Miele. „Denn diese Staubsauger verschließen den Staub so sicher wie nie zuvor, beschützen damit sozusagen die Bodenbeläge und das Gerät selbst und hinterlassen saubere Luft im Wohnumfeld.“

Erreicht wird dies durch das Zusammenspiel hocheffizienter Motoren, Bodendüsen und Luftführungen mit einem neuen Staubbeutelkonzept sowie einem mehrstufigen Filterkonzept. Stichwort Staubbeutel: Hier sorgt zunächst das einzigartige neue System ComfortFit mit einer speziell entwickelten Halteplatte am Staubbeutel samt Gegenstück am Staubsauger für zuverlässiges Einrasten und einen sicheren Verschluss, das durch ein deutlich wahrnehmbares Klicken bestätigt wird. Staub und Schmutz werden so noch sicherer eingefangen. Der dazugehörige HyClean Pure Staubbeutel besteht zu 80 Prozent aus Recyclingmaterial und bietet mit 99,99 Prozent* die beste Filtration sogar kleinster Staubpartikel am Markt. Als erster Bodenstaubsauger wird der Guard L1 Modell „Comfort“ zudem über ein großes Bedienelement mit hochwertigem LCD-Farbdisplay gesteuert, das, je nach Modell, unter anderem den prozentualen Füllstand des Beutels und den Zustand des Abluftfilters abbildet.

Der Guard L1 ist die komplett neu konstruierte Spitzenklasse, die etliche Miele exklusive Ausstattungsmerkmale für höchste Ansprüche bietet

Automatikmodus für effizienteres Saugen

Neben den vier klassischen Leistungsstufen für Gardinen/Textilien, Polstermöbel, Teppichböden oder Hartböden bietet der Guard L1 Comfort einen praktischen und intelligenten Automatikmodus. Dieser erkennt den Bodenbelag automatisch und passt die Leistung für beste Reinigungsergebnisse bei optimiertem Energieverbrauch selbstständig an. Das Modell Guard L1 Comfort ist vernetzungsfähig. Einmal in der Miele App registriert, zeigt die App den Füllstand des Staubsaugerbeutels und den Zustand des Abluftfilters und gibt Meldung, wenn ein Wechsel erfolgen soll. Dies sichert nicht nur die Leistungsfähigkeit des Gerätes, sondern auch die Langlebigkeit.

Die neue Spitzenreihe überzeugt derweil nicht nur durch ihre innovative Technik und komfortablen Features, sondern auch optisch. Hier spiegeln sich ästhetische Trendfarben ebenso wider wie markante Akzente durch strukturierte Oberflächen und hochwertige Stoffbezüge. Besondere Hingucker sind dezente Metallapplikationen in wertigen Farben wie Roségold oder Kupfer. Damit fügen sich die Geräte in jedes Wohnumfeld harmonisch ein. Für die ansprechende Optik sorgen vor allem die seitlichen Lüftungsöffnungen im Diamantmuster, die durch einen hochwertigen sowie schmutzabweisender Stoffbezug geschützt werden.

Um für jeden Bedarf das passende Gerät zu bieten, gibt es den Guard in drei Baureihen:

• Der Guard S1 ist die neue kompakte und leichte Einstiegsklasse.

• Der Guard M1 ist die neue leistungsstarke und vielseitige Mittelklasse. Der bewährte Complete C3 wird mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis und im neuen Look jetzt als Baureihe M1 weitergeführt.

• Und schließlich, wie beschrieben, der Guard L1 – die neue Spitzenkasse mit vielen innovativen Features für maximalen Komfort.

Wie alle anderen Staubsauger mit Kabel von Miele ist auch der Guard auf 20 Jahre Lebensdauer** getestet. Dafür werden die Geräte umfangreichen Qualitätsprüfungen unterzogen, darunter 1.000 Stunden Dauerbetrieb sowie zusätzliche Belastungs- und Crashtests etwa für Schlauch, Gehäuse, Kabeltrommel und Lenkrollen.

* zusammen mit Miele AirClean Filter (gemäß IEC 62885-2)

** Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie C1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet.

