Hisense Produkt-Launch in Österreich

Das Angebot an innovativen Haushaltsgeräten in Österreich wird ab sofort um eine große Portion an Innovation, stilvollem Design und modernsten Features reicher. Hisense verspricht nur das Neueste vom Neuen: Mit den Produktgruppen Kühlen, Waschen und Geschirrspülen begeistert die international bekannte Marke mit ihren fortschrittlichen Features und stilvollem Produktdesign. Erhältlich ab sofort im Elektrohandel oder Online.

Hisense-Produkte zeichnen sich durch ausgezeichnete Qualität, High-Tech-Innovationen und fortschrittliche Produkt-Features aus, die sich optimal an das individuelle Verbraucherverhalten anpassen. Die hochwertigen Hisense-Modelle begeistern mit ausgeklügelten Features – wie dem PureFlat Design der Hisense Kühl-Gefrier-Kombinationen. Mit ihrem eleganten Türdesign passen PureFlat-Kühlschränke in jede Küche und bieten dabei ausreichend Stauraum – auch bei begrenztem Platz. Die Hero-Features My Fresh Choice, DualTech Cooling und Moisture Fresh Crisper garantieren ideale Luftfeuchtigkeit, geruchsfreie Innenluft und eine deutlich längere Lebensdauer der gelagerten Lebensmittel. So wird ein perfektes Klima in jedem Bereich des Kühlschranks aufrechterhalten und verhindert das Vermischen von Gerüchen. Mit Hisense wird nicht nur jeder Griff in den Kühlschrank zu einem Griff ins Glück – auch die Top-Features Snowflake Trommel und Drum Clean der Waschmaschinen halten was sie versprechen. Die Trommel in Schneeflockenform sorgt für bessere Reinigungsergebnisse und verbesserten Schutz, während Drum Clean eine hygienisch reine Trommel garantiert.

Michael Grafoner, Geschäftsführer von Gorenje Austria, zeigt sich erfreut über den Launch: „Es ist nun endlich soweit, Hisense ist ab sofort auch in Österreich erhältlich. Die Positionierung der Marke liegt im Mittel- und Hochpreissegment. Wir hoffen auf positive Resonanz unserer KundInnen und freuen uns sehr über diese Expansion.“

Während die Hisense Produkte vom bewährten Gorenje Austria Salesteam vertrieben werden, erfolgt der Vertrieb von Hisense TV‘s weiterhin über Gorenje Deutschland.

Eine Einladung in die innovative Welt von Hisense: https://at.hisense.com

Quelle: Gorenje