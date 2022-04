Hyundai STARIA wird als “Best of the Best” bei Red Dot Award ausgezeichnet

Der Hyundai STARIA gewinnt beim renommierten internationalen Designwettbewerb Red Dot Award die Auszeichnung “Best of the Best” in der Kategorie Produktdesign 2022. Dieser Titel wird für bedeutungsvolles Design verliehen und stellt die höchste Anerkennung im Wettbewerb dar. Der Hyundai STARIA erhält die Auszeichnung in der Kategorie Autos und Motorräder und unterstreicht damit die globale Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Marke im Produktdesign.

„Der Hyundai STARIA ist unser neuestes Modell im MPV-Segment, welches mit dem ‘Inside-Out’- Designansatz entworfen wurde und damit eine neue Design Ära für die Mobilität der Zukunft erschaffen hat. Unser Designteam hat seine ganze Leidenschaft in dieses Modell gesteckt und eng mit unseren besten Modellbauern und Ingenieuren zusammengearbeitet.“ SangYup Lee, Executive Vice President, Head of Hyundai Global Design Center

Das Exterieur des STARIA ist geprägt von einer modernen, stromlinienförmigen Silhouette, die durch eine fließende, von vorne nach hinten verlaufende Kurve definiert ist. Der erhöhte Fahrgastraum sorgt für erstklassigen Komfort und Behaglichkeit, sodass sich der STARIA sowohl für die berufliche Nutzung als auch als Familienfahrzeug hervorragend eignet.

Inspiriert von der traditionellen koreanischen Architektur, die auch als Hanok bekannt ist, erwartet die Passagiere im Fahrzeuginneren ein großzügiges Raumgefühl. Klassische Hanok-Wohngebäude versuchen, einen Lebensraum für die Koexistenz von Mensch und Natur zu generieren. Dieser Philosophie folgend, vermittelt der Hyundai STARIA den Eindruck, dass das Äußere mit dem Inneren verbunden ist. Die abgesenkten Fensterlinien und die großzügigen Panoramafenster an den Seiten verbessern die Rundumsicht und vermitteln ein Gefühl von Freiheit.

Bereits mehrfach ausgezeichnet

Der Hyundai STARIA hat bereits mehrere Auszeichnungen unter anderem für herausragendes Design erhalten. Bei den GOOD DESIGN Awards 2021 erhielt der STARIA die Auszeichnung in der Kategorie Transportmittel und wurde bei der Leserwahl “Best Cars 2022” der renommierten Fachzeitschrift auto motor und sport ausgezeichnet. Der Red Dot Award wird im Design Zentrum Nordrhein Westfalen ausgerichtet und ist einer der weltweit größten Designwettbewerbe. Die Auszeichnung unterteilt sich in drei verschiedene Kategorien: Produktdesign, Marken- und Kommunikationsdesign sowie Designkonzepte. Der Red

Dot Award wählt für die Kategorie Produktdesign die besten marktreifen Produkte des Jahres, die ästhetisch ansprechend, funktional, intelligent oder innovativ sind.



