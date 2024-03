IFN FURNIER – Neues Mitglied „timber worXs“ vereinfacht den internationalen Rohholzhandel

Gustav R. Gaß, Gründer & CEO von timber worXs

Die Firma wurde von der ebenfalls in Frankfurt am Main ansässigen worXs group GmbH gegründet. Diese hat sich auf die Digitalisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen spezialisiert. „Wir wollen als Team von selbstständigen Unternehmern aus allen Bereichen der Wirtschaft mit unserer IT-Erfahrung den Rohholzhandel weiterentwickeln und vereinfachen. Dafür bieten wir eine Onlineplattform an, die hohe Transparenz, einfache Bedienung, durchgängige und einheitliche Abwicklung, sowie höchste Sicherheit und garantierte Gewährleistung für Anbieter und Nachfrager von Rohholz ermöglicht“, erklärt timber worXs-Gründer und CEO Gustav R. Gaß. Sein Unternehmen nutze dafür eine innovative Technologie, die mit Cloud-basierten Verifizierungsprozessen arbeitet.

„Konkret funktioniert das so: Das Rohholz wird im Wald vom Verkäufer in der timber worXs App erfasst und automatisch für den weiteren Prozess digital optimiert. Die Daten werden geprüft und können anschließend ohne weiteren Aufwand für Auktionen zur Verfügung stehen. Nun können potenzielle Käufer aus den verschiedenen Angeboten individuell wählen und dann automatisierte Kaufabschlüsse tätigen“, so Gaß und erklärt weiter: „Der anschließende Kaufvertrag ist ebenfalls digital und verursacht keinerlei Vertragsarbeit mehr. Schließlich kann unser Unternehmen die Lieferung freigeben und deren Einhaltung kontrollieren. Gebühren für die Nutzung der App fallen nur dann an, wenn es zwischen Käufer und Verkäufer auch tatsächlich zu einem Geschäft kommt.“ Damit wolle man einen Beitrag zu einer nachhaltigen, transparenten und effizienten Energiezukunft leisten, die alle regulatorischen Erfordernisse erfüllt.

Ursula Geismann, IFN-Geschäftsführerin und Trendexpertin, freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. „Eine standardisierte, faire und sichere Abwicklung des Handels schafft Vertrauen für Verkäufer und Käufer. In Zeiten eines immer schneller werdenden Wirtschaftslebens und einer überbordenden Bürokratie kann eine Weiterentwicklung in Richtung digitaler Beschleunigung und Vereinfachung der Geschäftsprozesse für unsere Branche nur gut sein. Das schafft Transparenz und Sicherheit für die Zukunft“, so Geismann abschließend.

Marius Gröschner (COO), Marc Claas (CTO) und Gustav Gaß (CEO) von timber worXs

Quelle: IFN FURNIER/Fotos: timber worXs