Immer frische Luft: Innovative Steuerung verbindet Induktion und Dunstabzugshaube

Die Leistung stimmt – die Luft ist rein

Fast alle Induktionskochfelder des Herstellers sind serienmäßig mit der Steuerung ausgestattet und ausgewählte Dunstabzugshauben verfügen ebenfalls über eine entsprechende Schnittstelle. Sie sind also „hoodCON ready“– hood steht dabei für Haube und CON für Connect.

Wer kocht und brät, muss sich daher keine Gedanken mehr um die Gerüche machen. Beim Einschalten von „hoodCON“ am Kochfeld wird gleichzeitig die Haube in Gang gesetzt. Je nach Leistungsstufe des Kochfeldes arbeitet die Haube in der passenden Absaugstufe. Schaltet man herunter, reduziert auch sie ihre Leistung. Die Abzugshaube folgt also immer dem Kochfeld. Selbstverständlich kann die Funktion auch ausgeschaltet bleiben, wenn man zum Beispiel mit der italienischen Moka einen Espresso zubereitet und den verlockenden Duft nicht missen möchte.

Design am Puls der Zeit

Da Wand- und Deckenhauben optische Akzente setzen, steht neben der Technik das Design im Fokus. Mit seinem umfangreichen Sortiment bietet ORANIER für die individuelle Küchengestaltung eine große Auswahl, wobei insbesondere die Kopffreihauben immer wieder neue Maßstäbe setzen. Sie überzeugen nicht nur durch ihr äußeres Erscheinungsbild, sondern aufgrund des hohen Fettabscheidegrades mit viel frischer Luft und einer erstklassigen Energieeffizienz.

Mit der innovativen hoodCON-Steuerung machen beide Geräte „gemeinsame Sache“

Weitere Informationen und Inspirationen unter www.oranier.com.

Quelle: Oranier Küchentechnik