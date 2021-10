In der Geschäftsführung der olina Franchise GmbH gibt es Veränderungen

Ralph Leimbach, Geschäftsführer DER KREIS Systemverbund Holding, übernimmt vorübergehend die Agenden, um den laufenden Geschäftsbetrieb und die Projekte sowie das operative Geschäft mit dem erfahrenen Team in der olina-Franchise-Zentrale wie gewohnt sicher zu stellen.

Diese Entscheidung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Beirat der olina Franchise GmbH. Die olina-Partner wurden über diesen Schritt auf der Strategietagung am 24. September 2021 in Bad Häring informiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.olina.com

Quelle: Olina