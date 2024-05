Innovation, Vielfalt und Nachhaltigkeit: Beko Austria AG als Arbeitgeber

Beko Austria AG ist Teil eines global agierenden Unternehmens, das sich durch seine innovativen und nachhaltigen Produkte auszeichnet. „Global verbindet uns eine starke Unternehmenskultur, in der wir die individuellen Stärken und Perspektiven unserer Mitarbeiter:innen schätzen und diese aktiv in unsere Strategien einbeziehen“, meint Mühldorfer. „Zusammengefasst heißt das: think global, act local“, ergänzt Anglmaier. Die internationale Ausrichtung ist dabei von zentraler Bedeutung. So wird Wert daraufgelegt, dass jede Tochtergesellschaft einen Beitrag zu neuen Projekten und Maßnahmen leiste. Daher gibt es eine enge Zusammenarbeit verschiedener Länderorganisationen, um Ideen, aber auch Umsetzungen und Best Practices global auszutauschen. In Österreich bestehe hier vor allem eine Zusammenarbeit mit Deutschland und den nordischen Ländern. „Vor Kurzem haben wir ein neues Projektteam zum Thema Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz gegründet, um gemeinsam lokale Maßnahmen zu entwickeln“, erklärt Mühldorfer.

Ort der Inklusion

Arbeiten bei Beko Austria bedeutet, Teil eines vielfältigen Teams zu sein. „Unsere Employer Branding Strategie Feels like home beschreibt unser Unternehmen am besten. Es mag nicht das Zuhause sein, aber es ist ein Ort, an dem jede und jeder so sein kann, wie sie/er ist, und jeder einzelne Beitrag zu einem großen Ganzen führt – ein Ort der Inklusion“, betont Mühldorfer. „Das für mich Wichtigste ist ganz konkret schnell umrissen: Ich kann ich selbst sein“, bestätigt Anglmaier den Unternehmens-Spirit zusammen. Das Besondere liegt darin, dass hier Menschen verschiedener Generationen und Hintergründe zusammenarbeiten und so ein diverses und inklusives Arbeitsumfeld geschaffen wird und das sei eine spannende Herausforderung, sind beide überzeugt. So zeichnet sich auch das Team durch Vielfalt, Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung, sehr große Hilfsbereitschaft und einen enorm respektvollen Umgang untereinander aus. Jedes Teammitglied trägt mit seiner Expertise und Leidenschaft zum Erfolg bei.

Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit

Die Umfrage im Zuge der Great Place to Work Österreich-Zertifizierung ergab, dass 98 Prozent der Mitarbeiter:innen das Gefühl haben, fair behandelt zu werden. Wie kommt es zu solch überdurchschnittlichen Bewertungen? „Wir beziehen unser Team aktiv mit ein und ermutigen unsere Mitarbeiter:innen dazu, Vorschläge zur Verbesserung unserer täglichen Arbeitsabläufe und unseres Arbeitsumfelds einzubringen. Dabei setzen wir uns dafür ein, die verfügbaren Ressourcen bestmöglich zu nutzen, um diese Anregungen umzusetzen“, so Mühldorfer. „Es zeigt, dass wir alle an einem Strang ziehen und wirklich ein Team sind. Als Menschen und als Arbeitskolleg:innen“, ergänzt Anglmaier. Regelmäßige Mitarbeiter:innen-Befragungen sind intern ein wichtiges Mess- und Entwicklungsinstrument. Dadurch könne auch schnell mit Maßnahmen reagiert werden.

„Wir entwickeln uns selbst weiter und bestärken unsere Team-Mitglieder auf dem Weg ihrer eigenen Karriere-Entwicklung“, fasst Anglmaier die Erfolgsformel zusammen. Spannende Projekte, neue Herausforderungen und neue Trends – das sind die Punkte, die das Arbeiten bei Beko Austria auszeichnen. Ein Unternehmen, bei dem Mitarbeiter:innen auch schon über 20 Jahre mit an Bord sind.

Work-Life-Balance

Eine gute Work-Life-Balance ist bei der Beko Austria AG sehr wichtig. Deshalb wurden zwei Wochen Remote Working pro Jahr eingeführt und zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, 40 Prozent der Arbeitszeit pro Monat im Home-Office zu arbeiten. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen, weshalb wir Sportangebote zur Verfügung stellen, und in diesem Jahr verstärkt Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit umsetzen werden. Unsere Walking Meetings sind eine beliebte Möglichkeit für Mitarbeiter:innen und Manager:innen, Besprechungen im Freien statt im Büro abzuhalten. Zusätzlich stellen wir eine Vielzahl von Angeboten für unser Team zur Verfügung. Regelmäßig werden gemeinsame Veranstaltungen organisiert, sei es zur Feier von Erfolgen, ein monatliches Team-Frühstück oder gemeinsame sportliche Aktivitäten sowie weitere Teambuilding-Aktivitäten. Wir fragen dabei aktiv nach Wünschen und Vorschlägen“, so Mühldorfer. Auch wird eine breite Auswahl an synchronen und asynchronen Schulungen und Workshops angeboten. Die Themen reichen dabei von der persönlichen Weiterentwicklung, Technik, Fachwissen und viele weitere.

Durch die Work-Life-Balance sei das Unternehmen auch sehr gut für die Generation Z aufgestellt. „Gerade die Generation Z legt besonders großen Wert auf Nachhaltigkeit und bevorzugt auch nachhaltige Produkte. Bei der Beko Austria AG ist Nachhaltigkeit nicht nur in unseren Produkten ein Thema, sondern auch in unserer Unternehmensstrategie fest verankert. Es ist einer unserer zentralen Unternehmenswerte“, fasst Mühldorfer ein weiteres attraktives Plus für die Gen Z zusammen. „Respekt und Mitgefühl füreinander, Sorge für die Umwelt, Stolz auf den Erfolg, Leidenschaft für gemeinsames Wachstum – das sind unsere offiziellen Unternehmenswerte. Authentizität und Glaubwürdigkeit für uns immer wichtig. Die Auszeichnungen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Mühldorfer.

Für die Beko Austria AG zu arbeiten – „ist Teil eines globalen Teams zu sein, das Vielfalt, Zusammenhalt und Innovation fördert“, meint Mühldorfer. Und für Anglmaier bedeutet das, „ich selbst sein zu dürfen. So wie ich bin und so werde ich wertgeschätzt. Das macht für mich Beko auch zum „feels like home“ Arbeitgeber“.

Das Team der Beko Austria AG

Weitere Informationen finden Sie unter www.beko.com/at-de

Quelle:© Beko Austria AG