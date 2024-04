Markus Wegmann wird neuer Vertriebsleiter Küchenkeramik bei systemceram

Mit Markus Wegmann konnte systemceram, Spezialist für Keramikspülen aus Feinsteinzeug, einen versierten Vertriebsprofi mit langjähriger Erfahrung in der Küchenbranche und im Marktsegment Küchenspülen gewinnen. In seiner beruflichen Laufbahn war er unter anderem 12 Jahre in verschiedenen Positionen im Vertrieb von Franke tätig, davon sechs Jahre als Vertriebsleiter innerhalb der Division Franke Kitchen Systems mit Verantwortung für die Regionen Deutschland, Österreich und Luxemburg. Weitere Branchenerfahrung sammelte er zuvor bei AEG im Vertrieb der Marke Zanussi sowie zu Beginn seiner Karriere als Abteilungsleiter Küche & Bad bei einem Möbel-Vollsortimenter. Seit 2017 ist Markus Wegmann beim Dunstabzugsspezialisten berbel in Rheine als Gesamtvertriebsleiter tätig. Bei systemceram tritt er die Nachfolge des langjährigen Vertriebsleiters und Prokuristen Christoph Erll an. Der heute 62-Jährige ist bereits seit 47 Jahren im Unternehmen. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann ab 1977 beim Vorgängerunternehmen KCH Keramchemie (das Unternehmen systemceram ist im Jahr 2000 im Rahmen eines Management-Buy-outs aus der KCH Keramchemie hervorgegangen) absolvierte er nebenberuflich ein Betriebswirtschaftsstudium und stieg Anfang der 1980er-Jahre in den Küchenbereich ein. 1994 wurde er unter Leitung von Manfred Engel Verkaufsleiter Küchenkeramik bei der KCH. Seit 2019 ist Christoph Erll Mitglied der Geschäftsleitung von systemceram. Um den nahtlosen Übergang zu gewährleisten, wird er Markus Wegmann für eine gewisse Zeit in das Unternehmen einarbeiten und dann in die nachberufliche Lebensphase wechseln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.systemceram.de

Quelle: Systemceram